Atakum'a dumansız hava sahası

Atakum Belediyesi, Samsun Valiliğine bağlı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu kararıyla Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir sokak ve parkı dumansız hava sahası olarak ilan etti.

Atakum Belediyesi, Samsun Valiliğine bağlı birçok kurumdan oluşan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulunun vatandaşların sigara içmesini önlemek, sigaraya özendirilmesini azaltmak ve sigara içmeyen vatandaşların da sigara dumanına maruz kalmaması amacıyla başlattığı “Tütünsüz park/sokak/mahalle” çalışmasına destek olmak amacıyla ilçede bulunan 114. Sokak ve Lale Parkı'nın dumansız hava sahası ilan edildiğini duyurdu. Valilik tarafından alınan kararın ardından Atakum Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Mimar Sinan Mahallesi 114. Sokak ile yine aynı mahallede bulunan Lale Parkı'nda çalışmalarını gerçekleştirdi. Sokak ve parka "4207 sayılı Kanun'a istinaden sigarasız alan olarak ilan edilmiştir" tabelaları asan ekipler, park içerisinde sigara içen vatandaşları da uyardı. Sigara kullanmayan vatandaşlar ise uygulamanın çok yerinde olduğunu söyleyerek teşekkür etti.