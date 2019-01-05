Atakum'da 5 yılda 871 kilometrelik yol çalışması

İlçede yaşanan rekor nüfus artışının beraberinde gelen yol ihtiyacını en hızlı şekilde karşılamak adına kapsamlı bir çalışma programı uyguladıklarını dile getiren Başkan Taşçı, “İlçemizde ihtiyaç duyulan yol ve kaldırım çalışmalarını yoğun bir çalışma temposuyla gerçekleştiriyoruz” dedi.

Göreve geldikleri günden bugüne, Atakum'u daha da yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalıştıklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “2014 yerel seçimlerinden önceki Atakum ile şimdiki Atakum arasında büyük fark var. Atakum Belediyesinin hizmet alanı 4 kat büyüdü, bununla birlikte Karadeniz Bölgesi'nin en hızlı nüfus artışına sahip ilçesiyiz. Görev sürecimiz boyunca nüfusumuz yaklaşık 60 bin kişilik bir artışla rekor kırdı. Nüfusu 200 bini aşan ilçemizin ihtiyaçlarına, aynı oranda artırdığımız hizmet ağımızla cevap veriyoruz. 5 yıllık süreç içerisinde 350 kilometrelik yol açma ve malzeme serimi, 60 bin metrekarelik beton, 900 bin metrekarelik taş parke, 270 bin metrekarelik asfalt ve 1 milyon 900 bin metrekarelik sathı kaplama olmak üzere toplamda 871 kilometre yol yapım çalışması gerçekleştirdik. ‘Yol medeniyettir' parolasıyla ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Yol yapım çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Yol çalışmalarına da büyük önem veriyoruz. Göreve gelir gelmez Taflan'da kurduğumuz Kilitli Taş Parke Fabrikasında, 2018 yılında ürettiğimiz 255 bin 55 metrekare taş parkeyi, aynı hızla ilçemizin yol ve kaldırımlarıyla buluşturduk. Asfalt, beton yol, satıh kaplama gibi yöntemlerle de ilçemizin yollarını ve kaldırımlarını modern bir kente yakışacak şekilde kaplıyoruz. Atakum, yolları ve kaldırımlarıyla, tesisleriyle, sosyal donatı alanlarıyla ve insanına değer veren bir anlayışla gerçekleştirilen hizmetlerle, Türkiye'nin en yaşanılabilir kentleri arasına girdi. Atakum'da yol anlamında en küçük bir eksiklik kalmayıncaya kadar gece, gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Atakum için koyduğumuz Türkiye'nin en yaşanılabilir kenti olma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları büyük bir kararlılık ve özveriyle sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.