Atakum'da afet eğitimi

Atakum Belediyesi tarafından, ‘Mahalle Afet Kurulları' kurulması için atılan adımların ardından, ilk eğitimler belediye personeline verildi.

Samsun'un Atakum Belediyesi, afet konusunda bilinçlenme ve gönüllülerin de desteğiyle olası bir afet durumunda yapılması gerekenleri bilimsel yöntemlerle ele alan Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ile atılan eğitim ve iş birliği adımının ardından ilk eğitimler belediye personeline verildi.

Gönüllü 20 personelin katıldığı 36 saatlik teorik eğitim programı tamamlandı. Eğitimlerin 12 saatlik pratik kısmı ise temmuz ayında yapılacak. Eğitimler, “afet bilinci”, “afet psikolojisi”, “temel yangın söndürme”, “ilk yardım”, “afet haberleşmesi (telsiz eğitimi)” ve “tatbikatlar” başlıklarında olurken, eğitimleri derneğin Samsun İl Temsilcisi ve Eğitmeni Eren Yaşlı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve Yangın Eğitmeni Melike Özdemir ile eğitmen Mehmet Akif Çıplak gerçekleştirdi.

Mahalle afet kurulları kurulacak

Önce gönüllü belediye personeli, ardından da yurttaşların alacağı mahalle afet gönüllüsü - (MAG) eğitimi sonrasında her mahallede Mahalle Afet Kurulları kurulacak, mahalle afet gönüllüsü eğitimi sonrasında ileri seviye eğitime katılmak isteyenler ise acil müdahale eğitimine (AME) katılarak acil müdahale ekibine girerek AFAD'a akredite olabilecek. Bu proje ile Atakum'a sürekli eğitim imkânı sağlayacak Afet Eğitim Merkezi'nin kazandırılması hedefleniyor. Ayrıca Atakum Belediyesi'nde mayıs ayında kurulan Afet İşleri Müdürlüğüyle de afetlere yönelik çalışmalar tüm mahallelere yayılarak bilinçlendirme alanını güçlendirilecek.