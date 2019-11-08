Atakum'da arsa satışlarında 'şeffaflık' sözü

Cemil Deveci, belediyenin esnafa olan borçları ödeyebilmek amacıyla satışa çıkarma kararı aldığı arsalarla ilgili, "Bu arsalar borç karşılığı birilerine de verilse usullerine göre verilecek ve meclisle de halkla da bu bilgiler paylaşılacak" dedi.

Atakum Belediye Meclisi kasım ayı ikinci toplantısı Atakum Belediye Başkanı Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Mecliste, ilgili komisyonlara havale edilen 8 gündem maddesi oylandı. Gündem maddeleri, 6 oy birliği 2 de oy çokluğu ile karara bağlandı. Mecliste, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün ‘taşınmaz mal satışı' ile ilgili oluşturulan Plan-Bütçe Komisyonu Raporu değerlendirildi. Başkan Deveci, Atakum Belediyesi'nin esnafa borcu olduğunu ve bu borcun kamu malının değerlendirilerek ödenmesinin bir seçenek olduğunu ifade etti.

Esnafın talebi var

‘Şeffaf Belediyecilik' anlayışıyla satılacak ya da borç karşılığı verilecek arsaların hem Meclis üyelerinin hem de Atakum halkının takip edebileceği bir platform oluşturulacağını ifade eden Başkan Deveci, "Şunun bilinmesini istiyorum: Bu arsalar borç karşılığı birilerine de verilse usullerine göre verilecek. Size bilgi sunulacak. 'Değeri ne kadar? Satış tutarı ne kadar? Nasıl satıldı? İhalelere kim girdi?' gibi sorulara cevap olacak şekilde internet sitemizde yayınlanacak. Oradan tüm Atakumluların bilgisine sunacağız. Belediyeler, düzenli bir ortaklık payından ya da başka bir yöntemle arsa üretip oradan gelir elde etmemeli. Ben siyasi bir maruzat yaratabilmek ya da amacım kendime bir haklılık payı çıkarmak değil, geçmişte yapılanlar sadece bir önceki değil öncesi de var. Bu şehirle ilgili benim en başından beri itirazlarım var bu şehrin kurulamamasına ilişkin. Belediye arsa üretip arsa satmaz ama geldiğimiz nokta ne yazık ki bana bunu yaptırıyor. Belediye geliri, devletin geliri gibi vergi ile ya da yasanın düzenlemiş olduğu yerlerden olmalı. Belediyenin geliri ve gideri sabit olmalı ayrıca izlenebilmeli, gözlenebilmeli ve denetlenebilmeli. Şu an içinde bulunduğumuz koşullara ilişkin yasa düzenlemesi çalışması da yapılıyor. Zaten tüm belediyeler diğer kurumlarla aynı durumda. Satmaya niyetimiz olsa da satacak bir şeyimiz kalmamış. Bu kararlar kentin 650 bin kişilik bir nüfus planlamasına göre alınmış. Bu şehrin 650 bin kişilik olarak planlanan yerlerinde arsalar üretilmiş. Bizim elimizdekiler ise kalanlar. Bunların çok fazla bir ekonomik değeri yok, zaten bir bölümünün satılabilirliği de yok. Fakat biz bir fırsat olduğunda değerlendirebileceğimiz alanı kastediyoruz. Atakum Belediyesi'nin diğer belediyelerin olduğu gibi esnafa borcu var. Ödeme yapamıyoruz ve bazı esnafların buna benzer talepleri var. Onlar bizden daha önce olayları izliyorlar bunları bir süre dâhilinde değerlendireceğiz, yapabiliyorsak borcumuzu ödeyeceğiz ve bu arada kamunun malını değerlendireceğiz” diye konuştu.