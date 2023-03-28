Atakum'da çiftçiye 1000 incir fidanı desteği

Samsun'un Atakum Belediyesi üreticiye sertifikalı 1000 adet incir fidanı dağıtıldı.

Kırsal kalkınma alanında birçok projenin adım adım uygulandığı Atakum'da çiftçiyi destekleyen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kentin kırsal mahallelerindeki üreticiye 1000 adet sertifikalı incir fidanı dağıttı. Atakum'un rakımsal açıdan incir yetiştiriciliğine uygun 31 mahallesini tek tek dolaşan görevliler, fidanları ailelere teslim etti.

"Çiftçiyi destekleyen her çalışmanın içinde olacağız"

Belediye ekipleri ile çalışmalara katılan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Başkan Deveci, yürütülen çalışma ile ilgili olarak “Kırsal üretime güç verecek ve çiftçilerimizin ekonomisine destek olacak her çalışmanın önemi büyük. Bugün çiftçimize 1000 adet incir fidanı dağıttık. Daha fazla üreticiye ve aileye ulaşmak için yoğun mesai harcıyoruz. Atakum Belediyesi olarak daha önce olduğu gibi üretimi ve üreticiyi destekleyen her çalışmanın içinde olacağız" dedi.