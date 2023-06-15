Atakum'da Dikiş ve El Sanatları Sergisi açıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde 100'lerce eserin sergilendiği Dikiş ve El Sanatları Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Atakum Belediyesi ve Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde Dikiş ve El Sanatları Sergisi açıldı. 150 öğrenciye eğitim veren 6 hoca tarafından 2 yıl boyunca üretilen bine yakın el emeği ürünün göze hitap ettiği sergi, kurdele kesimi ile ziyaretçilere açıldı.

Başkan Deveci: “Kadınlarımız sanatlarını geliştirip, aile bütçesine destek sağlıyor”

Belediye olarak kültür-sanat faaliyetlerine önem vermenin yanı sıra kadınların ekonomiye katılmasına öncülük etmeye çalıştıklarının altını çizen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Bu tür faaliyetleri hem kooperatifimizle hem de halk eğitim merkezi ile iş birliği içerisinde yapıyoruz. Kadınlarımız hem sanatını geliştirsin hem de el emeğinden kazanç sağlayıp, aile bütçelerine katkı sağlasınlar istiyoruz. Bu faaliyetlerde ayrıca Anadolu kültürüne yönelik ürünler üretiliyor. Faaliyetlerimizle kültürümüzü bugünlere ve yaranlara da taşımaya çalışıyoruz. Böyle pozitif etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Takılarla beraber bine yakın ürünün sergilendiğini ve satıldığını ifade eden Atatepe ve Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi Sorumlusu Şenay Ofluoğlu ise “6 hocamızın ürünlerini sergiliyoruz. El sanatları, iğne oyası, dikiş, takı ve mefruşat olmak üzere birçok eser var. 150 öğrenciye de eğitim veriyoruz. 2 yıllık çalışmalarımızı bugün sergiliyoruz. Sergimizde 500'den fazla ürün var. Takıları da işin içine dahil edersek bine yakın ürünümüzü sergiliyoruz. Vatandaşlarımız buradan alışveriş yapılabiliyor ve buradaki dikiş makisiyle kişiye özel dikim de yapabiliyoruz. Sergimiz, 17 Haziran akşamına kadar açık kalacak. Tüm dostlarımızı ve sanatseverlerimizi sergimize bekliyoruz” diye konuştu.

Açılışa ayrıca CHP Samsun Milletvekili Murat Çan katılırken, protokol üyeleri açılışın ardından sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.