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Atakum'da dualar Mehmetçik için

Atakum Belediyesi tarafından, İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucunda şehit düşen Mehmetçikler için Mevlid-i Şerif okutuldu.


Atakum Belediyesi tarafından, İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucunda şehit düşen askerler, gaziler ve hala bölgede görevini sürdüren Mehmetçik için Mevlid-i Şerif merasimi yapıldı. 75. Yıl Camisi'nde akşam namazını müteakip okutulan Mevlid-i Şerif programına, Atakum Belediye Başkan Vekili Ümit Bektaş, belediye yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerin Mehmetçik için semaya yükseldiği mevlitte, dualar bölgede şehit olan kahraman askerler ve yaralı askerlerin acilen sağlıklarına kavuşmaları için edildi.

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