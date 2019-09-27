Atakum'da “geri dönüşüm” hareketi

Samsun'un Atakum ilçe Belediye Başkanı Cemil Deveci, ilçe genelinde apartmanlarda geri dönüşüm çalışması yaparak Atakum'da temizliğin verimli yapılacağını belirterek, "Atakumlular ‘bu kent benim, ben çöpümü daha dikkatli ve bilinçli olarak atacağım' diyebilirse şimdiki maliyetin ve emeğin çok daha altında Atakum şimdikinden çok daha temiz olabilir” dedi.

Başkan Deveci, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin sürdürdüğü çöp kutusu yenileme çalışmalarını incelemek amacıyla Fen İşleri Şantiyesine ziyarette bulundu. İlçe genelinde bulunan zarar görmüş, eskimiş çöp kutularının tamir edildiği ve yeni çöp kutularının üretildiği şantiye alanında işçilerle görüşen Başkan Deveci, apartmanlarda çöplerin geri dönüşümüyle ilgili çalışmalar yapılacağını söyledi.

“Çöp kutularımız yenileniyor”

Çöp kutularının çabuk eskidiğini ve hırpalandığını kaydeden Başkan Deveci, “Bu alanda çöp kutularımız tek tek yenileniyor. 4-5 ayda yaklaşık 250 civarında sıfırdan çöp kutusu imal ettik. 500'e yakın çöp bidonunun da tamiratını ve bakımını gerçekleştirdik. Sahadaki bin civarındaki çöp kutusunun da temizliği ve boyaları yeniden yapıldı. Ekiplerimiz yoğun biçimde çalışmalarına devam ediyor. Atakum büyük bir ilçe, temizlenmesi gereken de yaygın bir alanı var. Çok fazla yerde de çöp bidonlarının olması gerekiyor. Ancak asıl sorun bu değil. Kentin temiz tutulması. Burada en büyük sorumluluk da kentte yaşayanlara düşüyor. Biz bu bidonları her istenilen yere koymak yerine, kenti planlayarak ihtiyaç olan yerlere koyacağız. Kentte yaşayanlarla hangi çöp bidonlarına hangi saatte hangi çöpü koyabileceklerine dair çalışmalar yapacağız. Tek tek apartmanlarda, dairelerde bilgilendirmeler gerçekleştireceğiz, Atakumlular da buna eminim uyacaklar. Eğer bu başarılırsa Atakum'da temizlik verimli yapılır, temiz bir kent oluruz; aynı zamanda geri dönüşüm projesi de yoğun biçimde uygulanabilmiş olur. Geri dönüşümde oran ne kadar yükselirse, Atakum Belediyesinin geliri o kadar artar; temizlik hizmetlerine harcadığı para da o kadar azalır. Çok büyük emek gerektirmeden, sadece kentin temiz tutulmasına ilişkin kararlılığı gösterip bu bilinci ortaya koyabilirsek, Atakumlular ‘bu kent benim, ben çöpümü daha dikkatli ve bilinçli olarak atacağım' diyebilirse şimdiki harcadığımız maliyet ve emeğin çok daha altında Atakum şimdikinden çok daha temiz olabilir” diye konuştu.