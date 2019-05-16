Atakum'da halk günü

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci tarafından hayata geçirilen 'halk günü' uygulaması ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Çok sayıda vatandaş Başkan Deveci ile birebir görüşmek için Atakum Belediyesi'ne adeta akın etti. Belediye personeli tarafından karşılanan ve numaratör sayesinde Başkan Deveci ile makamda görüşen vatandaşlar sorunlarını, görüşlerini ve önerilerini iletti. Başkan Deveci, her hafta perşembe günü 13.30-17.00 saatleri arasında halk günü uygulamasını sürdüreceklerini söyledi.

“Sevgiyle kucaklaşıyoruz”

Halk gününde genç yaşlı, kadın erkek çok sayıda vatandaş hem Başkan Deveci'yi tebrik etmek hem de yaşadığı sorunları iletmek amacıyla makam odasının yolunu tuttu. Konuklarını ağırlayan ve tek tek dinleyerek not tutan Başkan Deveci, vatandaşların taleplerini dinledi ve problemlere beraber çözüm aradı. Uygulamaya vatandaşlar tarafından gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade eden Başkan Deveci, "Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz halk günü uygulamamız Atakum'da her vatandaşımızı sevgiyle kucaklayabilmek için bir vesile. Yalnızca sorunları değil aynı zamanda mutluluğumuzu da paylaşıyoruz. Atakumluların kaliteli bir yaşam sürmeleri için istekleri ve önerileri çok önemli. Biz de ekibimizle birlikte vatandaşlarımızdan gelen bütün önerileri ve sorunları kayıt altına alabiliyoruz. Aynı zamanda sosyal belediyecilik anlayışımızla dertlere derman olabilmek adına özverili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halk günü uygulamamız bundan sonra da devam ederek geleneksel hale gelecek" diye konuştu.