Atakum'da hedef ‘Sıfır Atık'

Atakum Belediyesi, pilot bölge seçilen Denizevleri Mahallesi'nde ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdi. Sisteme göre ambalaj atıkları kaynağında ayrıştırılıp ekonomiye geri kazandırılacak, çöplerin belirli saatlerde atılmasıyla kaynaklar doğru kullanılacak. Örnek proje yakın zamanda Atakum genelinde de uygulanacak.

Atakum Belediyesi Sıfır Atık Yönetim Birimi, Atakum'da kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun azaltılması, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve çöplerin ekonomiye geri kazanımının sağlanmasını kapsayan Sıfır Atık Yönetimi Sistemi'ni hayata geçirdi. Sistemin pilot bölgesi olan Denizevleri Mahallesi'nde uygulama çalışmalarına başlayan Atakum Belediyesi'nde görevli çevre mühendisleri ilk etapta tek tek apartmanları ve haneleri ziyaret ederek yurttaşlara atık yönetimi konusunda broşür dağıtıp bilgilendirmelerde bulundu. Aynı zamanda 200'ün üzerinde apartmana da geri dönüşüm kutuları ve atık pil şişeleri yerleştirildi. Bu sayede yurttaşların kaynağında ayrıştırma aşamasına dahil olarak ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazandırılması amaçlandı. Pilot bölge olan Denizevleri Mahallesi'nde yurttaşlardan olumlu tepkiler alan projenin, yakın zamanda Atakum genelinde uygulanması hedefleniyor.

Çöp atma saatleri belirlendi

“Tertemiz Atakum İçin” sloganıyla hareket eden ekipler kaynakların daha verimli kullanılması adına Denizevleri Mahallesi'nde çöp atma ve toplama saatleri belirledi. Buna göre, pilot bölge olan Denizevleri Mahallesi'nde atık yönetimi uygulaması kapsamında çöpler her sabah saat 07.00-09.00, her akşam da 19.00-21.00 saatleri arasında atılabilecek. Pazartesi ve Salı günleri park ve bahçe atıkları, Çarşamba ve Perşembe günü de hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı atıkları toplanacak. İri hacimli bu atıklar için Atakum Belediyesi'ne ait 444 40 55 numaralı hattan kayıt oluşturarak atıklarını bertaraf edebilecek. Geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları olan cam, metal, plastik, kağıt, karton, içecek kutuları da apartmanlara yerleştirilen kutularda biriktirilebilecek. Bu kutular ise her Cuma günü ekipler tarafından toplanılacak. Mahalle muhtarının da destek verdiği proje kapsamında, mahalle sakinleri bitkisel yağ ve elektronik atıklarını muhtarlıklardaki kutulara bırakabilecekler. Belirlenen günler ve saatler dışında çöplerini çıkaran yurttaşlar hakkında da kabahatler kanunu 32. maddesi gereğince para cezası uygulanabilecek.

Mahalleliden ekiplere teşekkür

Uygulamanın ilk gününde apartman ziyaretleri yapan ekipler, apartman yöneticileri ve mahalle sakinleriyle görüştü. Projenin detaylarını içeren broşürleri dağıttı ve apartman yöneticilerine tutanak karşılığında geri dönüşüm kutularını teslim etti. Yurttaş-belediye iş birliğinin ön plana çıktığı projenin çok faydalı olduğunu ifade eden mahalleliler, rutin bir şekilde ambalaj atıklarının toplanmasının herkesi geri dönüşüme katkı vermede teşvik edeceğini söyleyerek ekiplere teşekkür etti.