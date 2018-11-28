Atakum'da her eve bir ağaç

Atakum'daki rekor nüfus artışına bağlı olarak artan yapılaşmaya karşı doğallığı korumak ve yeşil kaybını önlemek için ‘Her eve bir ağaç' kampanyasını başlattıklarını belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçemizdeki inşaatlara, binadaki daire ve iş yeri sayısı kadar fidan dikmezlerse, oturma ruhsatı vermiyoruz” dedi.

Karadeniz Bölgesi'nin en hızlı nüfus artışına sahip ilçesi Atakum'un doğallığının bozulmasına müsaade etmemek için çalıştıklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum'un denizi, doğası ve yaşam alanlarıyla bir bütün olduğunu ve bu doğallığın bozulmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade etti.

“Yeşil alan sayısını artırıyoruz”

Atakum Belediyesini devraldıkları 2014 yılından bugüne ilçe nüfusunun rekor düzeyde arttığını belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum, resmi verilere göre Karadeniz Bölgesi'nin en hızlı nüfus artışına sahip ilçesi. 4,5 yılda yaklaşık 60 bin kişi artan ilçe nüfusumuz, aynı oranda artan yapılaşmayı da beraberinde getiriyor. Atakum Belediyesi olarak Atakum'un betonlaşmasına karşı ‘Yeşil Adım' projesini başlattık. Ardından da ‘Her eve bir ağaç' projemiz ile betonlaşmaya karşı adeta savaş açtık. Her eve bir ağaç projemizle, yapımı tamamlanan binalarda bulunan daire ve iş yeri sayısı kadar fidan dikmeyi zorunlu hale getirdik. Bağımsız bölüm başına en az bir fidan dikmeyenlere kesinlikle ruhsat vermedik. Bu sayede artan yapılaşmayla aynı oranda yeşil alan sayısını da artırarak, ilçemizin doğallıktan uzaklaşmasını engelledik” diye konuştu.

“Çocuklar daha yeşil bir Atakum'da büyüsün”

İlçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerini de ‘ağaç yaş iken eğilir' mantığıyla, sürece dahil ettiklerini kaydeden İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projelerle, ilçemizdeki ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle birlikte, her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Çocuklarımıza yeşilin önemini anlatıyor, bu kapsamda sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Atakumlu çocukların daha yeşil bir Atakum'da büyümesini istiyoruz. Bu anlamda ilçemizde bulunan çocuk parklarına da meyve ağaçları dikiyor ve çocuklarımızın oyunlar oynarken, dalından kopardıkları meyveleri tatmalarını hedefliyoruz. İlçemizde bulunan çocuk parkları ve spor tesislerine kiraz, armut, ayva, elma, deveci armut ve karayemiş olmak üzere, meyve ağaçları diktik. Atakum'daki tüm parkları meyve fidanlarıyla buluşturacağız. Atakum'un daha yeşil, daha doğal bir kent olarak gelişimini destekliyoruz” şeklinde konuştu.