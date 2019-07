Atakum'da istihdam hamlesi

Cemil Deveci, Atakum'da istihdam sorununu azaltmak için önemli adımlar atıldığını belirterek, "Bu yılın sonuna kadar muhtarlarımızın ve bizim üzerimizdeki istihdam baskısını büyük ölçüde çözeceğiz" dedi.

Atakum Belediyesi Muhtarlar Meclisi ikinci toplantısı Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Atakum'da görev yapan muhtarların yoğun ilgi gösterdiği mecliste, mahallelerin sorunları ve muhtarların önerileri görüşüldü.

Tekstilde 2 bin 500 kişilik istihdam

İstihdamla ilgili ciddi adımlar atıldığını kaydeden Cemil Deveci, "Önümüzdeki birkaç ay içinde bu adımlar daha somut olacak. Atakum'da turizmin dışında tekstil alanında öne çıkmayı planlıyorduk. 'Tekstil Kent' hayalimiz vardı. Benim de hem Avrupa'da hem de Türkiye'de yatırım yapan çok eski bir arkadaşım bizi izlemiş ve yatırım yapmaya karar verdi. Şu anda burada arsa bakılıyor ve üzerinde çalışıyoruz. Köyleri tek tek geziyorlar, lokasyonu güçlü, ulaşımı kolay 80-100 dönümlük bir yerde veya birkaç yerde alan oluşturacağız. 4-5 yatırımcı firma yer buldu. Bizim de yerimiz var. Taflan'da devlet karayollarına yakın alanlar da var. Onları da oluşturup önümüzdeki günlerde başlayacağız. Yaklaşık 22 dönümlük bir alanda planlamamız var. 2 bin 500 tekstil işçisi istihdam edebileceklerini planlıyorlar. Orada çalışanlar bu bölgenin çocukları olacak. Özellikle kadınlardan oluşacak. 40 yaşın altında ne kadar kadın ve erkek varsa hepsini eğiteceğiz ve makinaları kullanabilir olacaklar. Burada görev bize, halk eğitime ve milli eğitime düşüyor. Hızlı bir şekilde 4-5 ay içerisinde meslek edindirme kurslarını sağlayacağız. Yılbaşına kadar bu gerçekleşecek" diye konuştu.

Türk-İş Eğitim Merkezi satılıyor

Atakum'un birtakım yatırımcıların ilgisini çektiğini belirten Deveci, "Türk kökenli ama Avrupa'da yatırım yapan bir kuruluşun sahibi Atakum'a tatile geldi. Sahilde gezdiğini ve burada bir değişiklik olduğunu, yatırım yapmak istediğini söyledi. Şimdi ona birtakım alanlar oluşturmaya, önlerini açmaya çalışıyoruz. Emlakçı gibi davranmıyoruz, vatandaşı emlakçıya göndermiyoruz. Türkiş mevkisinde bulunan Türk-İş Eğitim Merkezi satılıyor. Orada plan problemleri var ve orayı biz almak istiyoruz. O merkezin sahibi tekel, azot, bakır işçileri. Hepsinin çocukları burada ve işsiz. Türk-İş çok kar edecekse, az etsin. Burayı devlete, kamuya devretsin. Zarar mı eder? İşçilerin haklarını, işçilerin parasıyla yapılan alanı onların torunlarına devretmiş olurlar. Burası gibi birkaç yerde kent ortaklığı gibi projeler geliştiriyoruz. Bu işten anlayan fon ve finans yönetenlerle görüştük, çalışmalarını sürdürüyorlar. Kentin ekonomisine katkı vermeye çalışıyoruz. Bugünden yarına değil belki ama 1,5 yıl içerisinde gerçekleşebilecek hedefler. Eğer bunlar olursa istihdam alanındaki darboğazdan çıkmış oluruz hem de şehrin ticareti canlanmış olur. Belediye kendi bütçesinden borç ödeyemiyorsa başka bir alandan olanak sağlayabilir. Böylece belediyeden alacaklı olan esnafın kendisini çevirmesini sağlarız. Her şeyi düşünmek, herkesin omzuna elimizi koymak zorundayız. Zorluklarımızı her zaman anlatıyorum. Olduğumuz yerde yatmıyoruz. Devlet memuru gibi sabah 08.00'de gelip akşam 17.00'de gitmiyoruz. Her kapıyı çalıyoruz. Sorunlar sadece Atakum Belediyesinde değil, Türkiye'nin her yerinde her belediyede aynı şeyler konuşuluyor. Buradan birlikte çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.