Atakum'da istihdama eğitim desteği

Atakum Belediyesi, kentte yaşayan genç nüfusa istihdam alanı oluşturmak ve yeni iş becerileri kazandırmak adına ‘Atakum Belediyesi Meslek Edindirme Kursları' açılışını gerçekleştirdi. Açılışa katılan Başkan Deveci, “Atakum, hizmet sektörünün yoğun olduğu ve turizm sektörünün giderek geliştiği bir kent ve biz de o alanlarda istihdam sağlayabilmek için gençlerin beceri kazanmasına gayret göstereceğiz” dedi.

Atakum Belediyesi, eğitim aldığı alanda iş bulamayan genç nüfus için istihdam alanları açmak ve eğitim alamayan gençlere meslek kazandırmaya yönelik, bünyesinde Çocuk Gelişimi, Diksiyon ve Etkili İletişim, Ön Muhasebe ve Satış Teknikleri kurslarını barındıran ‘Atakum Belediye Meslek Edindirme Kursları' açılışını gerçekleştirdi. İlk etapta 150 öğrenci ile açılan ve 2020 hedefinin 600 öğrenciye eğitim ve sertifika verme hedefinde olan kursların açılışına, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, eğitmenler ve çok sayıda kursiyer katıldı.

“İş takibi yapacağız”

İş imkânı olan alanlarda gençlerin istihdam edilmesi ve sonrasında iş takibi yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Deveci, “Meslek edindirme kurslarının öneminden aday olduğum dönemde de bahsediyordum. İçinde bulunduğumuz zor dönemde istihdam yaratılabilmesi adına meslek edindirme kurslarına başvuruluyor. Biz de kendi eğitim aldığı alanda iş bulamayan gençleri, örneğin birisi eğitimci fakat başka bir alanda iş imkânı varsa o alanda o kişiye bir meslek kazandıracak, o mesleğin becerilerini kazandırılması için bu kursları açıyoruz. Bu kursların sonunda kendilerine belge vereceğiz. Öncelikle Atakum'da daha sonra kentin diğer birimlerinde bu kurslarla yetişen gençlere yönelik iş takibini yapacağız. Bu da yeterli değil. İşe yerleştirdikten sonra bunu takip edeceğiz. Patronlarıyla iletişim kurup, işçiyle arasında problem var mı onu takip edeceğiz. Problem varsa müdahil olup çözmeye çalışacağız. İş barışını da korumaya kollamaya çalışacağız” diye konuştu.

“Gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacağız”

Açılan kursların, Atakum'da iş sahibi olmayı bekleyen gençlerin, istihdam edilmesi için önemli bir adım olduğuna değinen Başkan Deveci şunları söyledi:

“Atakum Belediyesinden 4 bine yakın isteyen gençler var. Bu büyük bir sayı. Bu sayının önemli bir kısmına açtığımız kurslarla özel sektörde iş bulmaya çalışacağız. Bu kursların anlamı bu. Atakum Belediyemiz bu ve benzer kursları kentin diğer bölgelerinde de oluşturacak. Bu kurslarla, Samsun'da, ben de bu konuda kendini geliştirmek istiyorum diyen gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak kurslar açacağız. Onları, internet aracılığıyla kendilerini işverenlere duyurabileceği, interaktif diyalog kurulabileceği seminerler oluşturduk ve bunu takip edeceğiz. Bu kurslar hem buradan Türkiye'ye örnek olacak hem de gençler bu geçiş döneminde iş sahibi olup ailesine ekonomik olarak bağlı kalmayacak bir dönem oluşturacağız. Gençlerimizin sevip hayatlarının ileri dönemlerinde devam edecekleri becerileri kazanmalarını sağlayacağız. Atakum'daki istihdam alanları ve bizim gençlere kazandırdığımız beceriler, onların gelecek dönemde de yollarını açabilecek nitelikte işle olacak. Kurslarımız farklı noktalarda açılmaya devam edecek.”