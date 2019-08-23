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Atakum'da 'Kadın Emeği Festivali'

Atakum Belediyesi ile Samsun El Emeği Platformu iş birliğiyle 24-25 Ağustos tarihlerinde Atakum sahili Çobanlı İskelesi Meydanı’nda yapılacak ’Kadın Emeği Festivali’nde, onlarca kadının el emeği görücüye çıkacak.

Atakum Belediyesi ile Samsun El Emeği Platformu iş birliğiyle 24-25 Ağustos tarihlerinde Atakum sahili Çobanlı İskelesi Meydanı'nda yapılacak 'Kadın Emeği Festivali'nde, onlarca kadının el emeği görücüye çıkacak.


Atakum Belediyesi ile Samsun El Emeği Platformu iş birliğiyle "Atakum'da Güçlü Kadın" sloganıyla yola çıkılarak hazırlanan Kadın Emeği Festivali'nde birbirinden değerli el yapımı ürünler Samsunluların beğenisine sunulacak. 24 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da açılışı gerçekleşecek ve 24-25 Ağustos tarihlerinde açık kalacak. Festivalde, Atakum sahili Çobanlı İskelesi Meydanı'nda 50'den fazla stantta kadın emeğiyle ortaya çıkan ürünler satışa sunulacak.



Gündem sağlık


Etkinlikte ayrıca down sendromlu çocuklar halk oyunu gösterisi gerçekleştirecek. Atakum KETEM'den festivale katılacak olan hemşireler kadın sağlığıyla ilgili ücretsiz bilgilendirme yaparken, diyetisyenler de vatandaşların kilo kontrolü ve sağlıklı beslenmeyle alakalı sorularına cevap verecek.

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