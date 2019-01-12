Atakum'da kadınlara ‘istihdam' desteği

Atakum'da yaşayan kadınların istihdama kazandırılması ve aile ekonomisine destek vermesi amacıyla, 60 farklı branşta meslek edindirme kursları düzenlediklerini belirten Başkan İshak Taşçı, mağduriyet yaşayan kadınlara ise psikolog ve avukat desteği verdiklerini söyledi.

Atakum Belediyesi olarak kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Onlara yönelik projelerimize her zaman öncelik veriyoruz. Atakum'da yaşayan kadınlar, her zaman ayrıcalıklı” dedi.

Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdikleri Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi ile kadınlara yönelik birbirinden önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak sosyal, kültürel, istihdam odaklı ve eğitim merkezli çalışmalar başta olmak üzere, hakları hakkında bilgilendirilmeleri, psikolojik ve hukuki destek almaları, kültürel etkinlikler içerisinde yer almaları gibi hayatın her alanında çalışmalarla kadınların yanındayız. Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezimiz birbirinden önemli çalışmalara imza atıyor. Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere farklı noktalarda eğitim içerikli çalışmaların da gerçekleştirildiği merkezimiz ile ilçemizde yaşayan kadınlara birçok alanda destek sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (AKSEM) çatısı altında verilen meslek edindirme kurslarında, bugüne kadar 3 bin 500'den fazla kadın kursiyere, 60 farklı branşta meslek edindirme kursu düzenlediklerini kaydeden Başkan Taşçı, “Atakum Belediyesi AKSEM kurslarıyla kadınların istihdama kazandırılması adına önemli bir rol oynuyor. Buradaki kursları tamamlayan kadınların bir kısmı kendi iş yerlerini açarken, bir kısmı ise çeşitli işletmelerde iş başı yapıyor. Ayrıca herhangi bir ticari faaliyette bulunamayan kadınlar için de Atakum Belediyesi olarak açtığımız, ‘www.aksematolye.com' adresli e-ticaret sitesiyle satış desteği sağlıyoruz. Atakum Belediyesi AKSEM, 60 branş, 35 uzman eğitimci ve 3 bin 500'ü aşkın kursiyeriyle, çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu.