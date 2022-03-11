Atakum'da marketlerde stok denetimi

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte kent genelindeki marketlerde ayçiçeği yağı başta olmak üzere temel gıda maddelerinde stokçuluğun önüne geçmek için denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, Atakum genelinde reyonlarında ürün bulunmayan marketlerin depolarında incelemelerde bulundu. Denetimler esnasında ürünlerin son kullanma tarihleri ile kasa ve raf fiyatları arasındaki farklar da kontrol edildi. Bebek bezinde kasa ve raf fiyatlarının aynı olmadığı tespit edilen bir markete de tutanak tutuldu.

Eşzamanlı olarak birçok ekibin Atakum genelinde denetimlerini sürdürdüğünü ifade eden Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Yılmaz, "Kaymakamlığımızın talimatları doğrultusunda marketlere özellikle yağ ve stokçuluk denetimi yapıyoruz. Sahada 4 ayrı ekibimiz var, her biri günde ortalama 10-15 market denetliyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında denetimlerimizi Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile beraber gerçekleştirdik. Şimdiye kadar ayçiçeği yağı ve stokçulukla ilgili olumsuzluğa rastlamadık. Sadece bir marketimizde bebek bezinin raf fiyatı ile kasa fiyatının uyumsuz olduğunu tespit ettik. Bununla ilgili arkadaşlarımız tutanak tuttu ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildireceğiz. Bundan sonra da halkımızın sağlığını korumak ve stokçuluk ile fahiş fiyatların tespiti için denetimlerimize devam edeceğiz” dedi.