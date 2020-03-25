Atakum'da pazarda salgın önlemi

Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, satışa sunulan sebze ve meyvelerin elle seçilmesini yasaklayan Ticaret Bakanlığı tedbirlerinin uygulanması için pazar yerlerindeki tezgâhlara uyarı afişleri astı. Salgından korunma yöntemlerini anlatan broşürler dağıtan ekipler, yurttaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre yaklaşık 200 ülkeyi etkileyen ve 16 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsü salgınına yönelik tüm ekipleri ile mücadele yürüten Atakum Belediyesi, uyarı ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla kurulan Atakum Belediyesi Acil Durum Komisyonu, yaptığı düzenli toplantılarda, ekiplerin salgınla mücadele sürecini koordine ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından korona virüsünün yayılımına karşı yaş sebze ve meyve satışına yönelik alınan tedbirleri değerlendiren komisyon, Zabıta Müdürlüğü'nün pazar yerlerinde alacağı önlemleri kararlaştırdı.

Tezgâhlara afişler yerleştirildi

Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın ve Zabıta Müdürü Ercan Aksu ile birlikte Mimarsinan Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı'nda denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, tezgâhlara meyve ve sebzelerin elle seçilmesinin yasaklandığını hatırlatan afişler astı. Üzerinde, “Dikkat, bu tezgâhta sağlık nedeniyle ürünleri elle seçmek yasaktır!” uyarısı bulunan afişler pazar esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Yurttaşlara yasak kararını anlattıklarında zaman zaman olumsuz tepkilerle karşılaştıklarını aktaran bir esnaf, “Bu tedbirler herkesin sağlığını korumak için alındı. Fakat bazı müşterilerimiz yasağa uymak istemiyor. Elle seçmek için ısrar ediyor. Biz arada kalıyorduk. Atakum Belediyesi'nin dağıttığı afişleri tezgâh açtığımız tüm semt pazarlarında kullanacağız. Yasağa uymak istemeyenler için caydırıcı olacaktır” diye konuştu.

Esnafa hijyen bilgilendirmesi

Öte yandan bakanlığın tedbirleri arasında yer alan ve pazar tezgâhlarının araları boşluklu şekilde kurulmasını öngören karara yönelik denetimler de gerçekleştirildi. Satış yapan görevlilerin hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Koruyucu önlem almayan esnaf uyarılarak tedbirli olmaları gerektiği konusunda bilgiler aktarıldı. Alışveriş için pazara gelen yurttaşlara korona virüsü salgınına karşı nasıl korunacaklarını anlatan broşürler zabıta ekiplerince dağıtıldı. Salgının yayılmasını önleyebilmek için sosyal mesafeyi korumanın önemine dikkat çekildi. Pazar yerinin giriş ve çıkışlarına yerleştirilen dezenfektanların kontrolü de Zabıta ekiplerince gerçekleştirildi.

Hijyen timi pazar yerlerinde

Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün oluşturduğu hijyen timi de pazar yerlerine yönelik dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Pazar öncesi ve sonrası olmak üzere ikili çalışma yürüten ekipler, tankerle taşınan deterjanlı suyu zemine seriyor, fırçalar ile köpüklenen alanlara son olarak dezenfektan madde uygulanıyor. Çöp konteynerlerinin basınçlı su ile yıkanması işlemleri de pazar kurulmadan önce ve toplandıktan sonra iki kez uygulanıyor. Koruyucu kıyafetlerini giyerek görev yapan ekipler, salgınla mücadele sürecinde önemli bir sorumluluk üstleniyor.

Bakanlık tedbir kararları almıştı

Ticaret Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği korona virüsünün yayılımını önleme amaçlı tedbir kararlarına göre, pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden, satıcılar tarafından gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulması uygun görülmüştü. Pazar yerlerindeki dezenfeksiyon çalışmalarının aksatılmaması, tezgah aralıklarının geniş tutulması ve satış yapan görevlilerin hijyen kurallarına uygun davranması da tedbir kararları arasında sıralanmıştı.