Atakum'da resim, öykü ve şiir yarışmasının kazananları belli oldu

Tüm kategorilerde 374 eserin yer aldığı yarışmada 21 ilkokul ve ortaokul öğrencisi derece elde etti.

ATEK ile Atakum Belediyesi Kültür Müdürlüğü iş birliğiyle ilkokul ile ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen “23 Nisan ve Atatürk” konulu resim, öykü ve şiir yarışmasının sonuçları açıklandı. Toplamda 374 eserin katıldığı yarışmanın jürisi ise yazarlar Haldun Açıksözlü, İbrahim Ünsal Uçar ile Erdoğan Car isimlerinden oluştu. 21 öğrencinin derece elde ettiği yarışmanın ödülleri ise Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci tarafından verilecek. Aynı zamanda tüm kategorilerde değerlendirilen ilk 50 eser de kitaplaştırılarak kalıcı hale getirilecek.

Resim kategorisinin ilkokul birincisi Zeynep Dolunay Akdağ, ikincisi Öykü Nur Özbey, üçüncüsü İpek Kara, dördüncüsü ise Zeynep Zengin oldu. Aynı kategorinin ortaokul birincisi Onur Alp Othan, ikincisi Baran Beren, üçüncüsü de Alya Ocak olarak açıklandı.

Şiir kategorisinin ilkokul birincisi Ecem Pala, ikincisi Atakan Atahan, üçüncüsü İhsan Kağan Yarar, ortaokul birincisi Yağmur Beyhan, ikincisi Ege Çelebi, üçüncüsü de Beren Karan oldu.

Öykü kategorisinin ilkokul birincisi Tuana Angın, ikincisi Masal Ural, üçüncüsü de Yusuf Kayra Çakibey olurken, aynı kategoride ATEK Özel Ödülü'nü Cemre Gökçelik kazandı. Öykü kategorisinin ortaokul grubu kazananları da şu şekilde oldu: Birinci Görkem Deniz Bağlan, ikinci Ahmet Emin Şen, üçüncü ise Alya Ocak.