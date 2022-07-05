Atakum'da robotik kodlama kursu

İlkokul, ortaokul, lise ve üzeri düzeylerde üç ayrı gruba robotik kodlama eğitimleri veriliyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci öncülüğünde görkemli bir törenle hizmete açılan Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde çalışmalar sürüyor. Merkezde Atakum Belediyesi Bilişim ve Eğitim Merkezi'nin (ATABEM) birçok branşta devam eden mesleki ve teknik eğitim kurslarının yanı sıra robotik kodlama kursunda eğitimlere başlandı. Kayıtları devam ettiği kursta ilkokul, ortaokul, lise ve üzeri kategorilerde oluşturulan üç ayrı gruba VEX Robotics ekipmanları ile robotik kodlama eğitimi veriliyor.

Eğitimlerin birinci aşamasında öğrencilerin robotun görsel tasarımını yapabilmeleri, ikinci aşamasında tasarımı modellemeleri, üçüncü aşamasında ise modelledikleri robotu programlayarak projeyi gerçekleştirmeleri hedefleniyor. Uzmanlar eşliğinde verilen eğitimler sonunda modül ve sertifika sınavlarında başarılı olan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Katılımcılar, alınan eğitimler sonrası robotik sistemleri tanıma ve tasarlama konularında önemli bilgilere sahip olacak ve eğitim sürecinde kursiyerlerin başarılarına göre oluşturulacak robotik takımlar önce ulusal ardından da uluslararası turnuvalara katılma fırsatı yakalayacak.