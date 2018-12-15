Atakum'da “Sağır Kafe” açılışa hazır

Atakum Belediyesi olarak ‘Engelsiz Kent Atakum' parolasıyla, dezavantajlı grupların yaşamını kolaylaştıracak önemli projelere imza attıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İşitme Engelli vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz ‘Sağır Kafe Park' açılışa hazır” dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren ilçede yaşayan tüm vatandaşların eşit hizmet alması için çalıştıklarını kaydeden Başkan Taşçı, hayata geçirdikleri projelerle, dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştırdıklarını ifade etti.

“İşitme engelliler istihdam edilecek”

İlçede yaşayan işitme engelli vatandaşların sosyal hayata ve istihdama kazandırılması adına yapımını tamamladıkları ‘Sağır Kafe Park'ın açılışına gün saydıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerini önemsiyoruz. Bu önemden hareketle gerçekleştirdiğimiz projelerle, özellikle dezavantajlı gruplarımıza dikkat çekerek, onların yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetlere imza atıyoruz. Atakum Belediyesi olarak işitme engelli kardeşlerimizin hem sosyal hayata hem de istihdama kazandırılması adına, 'Sağır Kafe Park' projemizi hayata geçirdik. Çok yakında açılışını gerçekleştireceğimiz bu tesiste, meslek edindirme kursları düzenleyerek, işitme engelli kardeşlerimizin Atakum'un çeşitli işletmelerinde istihdam edilmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

“Dezavantajlı grupların yanındayız”

Atakum Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında örnek projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Taşçı, “Göreve geldiğimiz günden itibaren, ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın eşit hizmet alması için çaba sarf ediyoruz. ‘Engelsiz Kent Atakum' parolasıyla sürdürdüğümüz birçok proje ile dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu anlamda ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza sağladığımız sosyal ve sportif imkanlarla, büyük başarılar elde ettik. Down sendromlu vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz Down Kafe Park, Otizmli kardeşlerimi için Otizm Kafe Park ve Sağır Kafe park ile yaşamlarını kolaylaştırıyoruz. Atakum Belediyesi olarak dezavantajlı grupların yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.