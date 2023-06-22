Atakum'da sağlık söyleşileri

Atakum Belediyesi tarafından sosyal, psikolojik ve hukuksal alanlarda kadınlara destek olmak amacıyla hizmete açılan Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde kentte yaşayan kadınların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Merkez bu kez, Büyük Anadolu Hastaneleri iş birliğiyle “Biraz da Sağlık Konuşalım” başlığı altında yedi hafta boyunca farklı bir hekim ve konuyla kadınlara destek sağlamak için takvim oluşturdu. Kadınların ilgi gösterdiği söyleşi dizisinin ilkinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, “Duruş Bozukluğu ve Beden Dili” başlığıyla önemli bilgiler verdi.

Sağlık sorunlarının masaya yatırılacağı söyleşi dizisi 05 Temmuz'da “Kadın Hastalıkları ve Doğumla İlgili Soru Cevap”, 12 Temmuz'da Dyt. Elif Serenay Sağıroğlu “Sağlıklı Beslenme ve Tüyoları”, 19 Temmuz'da Nöroloji Uzm. Dr. Esin Baltacı “Nörolojik Ağrı Tedavileri”, 26 Temmuz'da Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Servet Kayhan “Astım ve Alerjisi”, 02 Ağustos'ta Plastik ve Estetik Cerrahi Uzm. Opr. Dr. Nuray Öztürk “Bazı Estetik Ameliyatlarda ve Uygulamalarda Doğru Bilinen Yanlışlar”, 09 Ağustos'ta Uzm. Psikolog Sena Özkan Kurt kadınlarla bir araya gelecek.

Söyleşiler, her çarşamba günü Özgecan Kadın Danışma Merkezi binasında yapılacak.