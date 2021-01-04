Atakum'da, Samsun'un değerleri yaşatılacak

Atakum Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk toplantısında Cemal Yeşilyurt, Güven Gümüşdağ ve Eren Sağlam'ın isimlerinin Atakum'da yaşatılmasını kararlaştırdı.

Samsun iş dünyasının önemli isimlerinden merhum iş insanı Cemal Yeşilyurt, Samsun futboluna önemli katkılar sunan merhum spor insanı Güven Gümüşdağ ile Atakum Belediyespor U-14 futbol takımının merhum oyuncusu Eren Sağlam'ın isimlerinin Atakum'da yaşatılmasını karar verdi.

Atakum Belediye Meclisi, 2021'in ilk Olağan Toplantısı'nı Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin başkanlığında korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Atakum Kültür ve Eğlence Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “2021 yılında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Dilerim ki 2020 yılının bir benzeri olmaz. Umarım 2020 yılında dünyaca yaşadığımız acıları bir daha yaşamayız. Dilerim, ülkemizin önü açılır, aydınlık bir geleceğe başlarız. Yeni yıl da bize bunları müjdeler” ifadelerini kullandı. Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün, Samsun'un önemli iş insanlarından Cemal Yeşilyurt'un isminin kentteki bir parka verilmesi önerisini görüşen Meclis, oybirliği ile aldığı kararla Başkan Cemil Deveci'yi yetkilendirdi. Yazı İşleri Müdürlüğü'nün önerisi ile de Atakum Belediyespor ve Samsun futboluna hizmetler bulunan spor insanı Güven Gümüşdağ'ın isminin Atakum'daki bir tesiste yaşatılması konusunda oybirliği ile Başkan Deveci'ye yetki verildi. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun önerisi ile Atakum Belediyespor U-14 takımı futbolcusu Eren Sağlam'ın isminin de bir parka verilmesi oybirliği ile karara bağlandı.Meclis'te alınan kararlar ile geçen kasım 2020'de yaşamını yitiren iş insanı Cemal Yeşilyurt, geçen aralık ayında vefat eden spor insanı Güven Gümüşdağ ve geçen ağustos ayında hayatını kaybeden Atakum Belediyespor futbolcusu Eren Sağlam'ın anıları Atakum'daki tesislerde yaşatılacak.

Samsun ve Atakum'un kaybettiği değerlerin isimlerinin kentteki parklarda yaşayacağını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Cemal Yeşilyurt Karadeniz'in önemli iş insanlarındandı. Tüm ailesi ile birlikte Atakum'da yaşıyor. Ben, ‘Cemal ağabey' demek istiyorum. Hayırseverliği ile tanınıyordu. Bu kente önemli katkıları oldu. Cemal ağabeyin adını bir parkımızda yaşatacağız. Güven Gümüşdağ, Samsunspor'un eski futbolcusu. Samsun'un spor yaşamı için önemli bir isimdi. Onun da anısını yaşatmak istiyoruz. Bir spor tesisimize ismini vereceğiz. Eren Sağlam, Atakum Belediyespor'da bizim futbolcumuzdu. Maalesef genç yaşta Karadeniz'in en büyük sorunlarından biri olan kanser nedeniyle kaybettik. Eren'in ismi de Atakum'da bir parkta yaşayacak. Kanser ya da diğer çevre sorunlarına çözümler bulabilmek için belediyemizin Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ortak çalışma yürütmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da önümüzdeki günlerde Meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte gündeme alacağız” diye konuştu.

Toplantıda; Denetim Komisyonu seçimleri de gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Hasan İpek, Şefaattin Sağdış, İYİ Parti grubundan Ayhan Ayvaz, Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan Recep Kemal Certel ve Milliyetçi Hareket Partisi grubundan Uğur Özel Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildi. Öte yandan Meclis üyelerinin huzur hakları, kadastro çalışmalarında görev alacak bilirkişi heyetinin oluşturulması, sözleşmeli personelin 2021 ücretlerinin tespiti, geçici işçi çalıştırılması, imar yolu izinleri ve imar değişikliklerine ilişkin maddeler görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Atakum Belediye Meclisi Ocak ayı 2. Oturumu 8 Ocak Cuma günü, saat 14.00'te gerçekleştirilecek.