Atakum'da şeker hastalığı masaya yatırılacak

Panelde alanında uzman isimler şeker hastalığı hakkında önemli bilgiler verecek.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi ve özel bir sağlık kuruluşu iş birliği ile “Şeker Hastalığı ve Vücudumuza Etkileri” başlığıyla gerçekleştirilecek panelde şeker hastalığı tüm yönleriyle masaya yatırılacak. 19 Kasım Cuma günü Atakum Belediyesi Vedat Türkali Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi'nde saat 14.00-16.00 arasında yapılacak panelde uzman isimler konuşacak.

Panelde, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülçin Ecemiş, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Aysın Akçay, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Halit Zengin ile Diyetisyen Selin Ardanuç şeker hastalığı tanısı çeşitleri ve tedavisi, gebelik ve diyabet, diyabetin kalp üzerine etkileri, diyabette beslenme konularında önemli bilgiler verecek.