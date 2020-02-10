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Atakum'da ‘Sevgililer Günü'ne özel etkinlik

Yıl boyunca birçok kampanya ve etkinliğe ev sahipliği yapan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), misafirlerini ‘Sevgililer Günü’ne özel düzenleyeceği heyecan dolu yepyeni bir etkinliğe davet ediyor.

Yıl boyunca birçok kampanya ve etkinliğe ev sahipliği yapan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), misafirlerini ‘Sevgililer Günü'ne özel düzenleyeceği heyecan dolu yepyeni bir etkinliğe davet ediyor.


Yeşilyurt AVM Sevgililer Günü'ne özel düzenleyeceği kampanyayla ziyaretçilerini hediye yağmuruna tutmaya hazırlanıyor. “Şans Yolu” etkinliğinde, misafirler hediyelere ulaşmak için mücadele ederken eğlence dolu anlar geçirecek. Başlama işaretiyle birlikte, platformda bulunan kırmızı ışıklara yakalanmadan oyunu tamamlayan yarışmacılar final ödülü kazanma fırsatı yakalayacak.


Oyunun birinci turunu tamamlayıp devam etmek istemeyen yarışmacıların birinci tur ödülü “Sukulent Çiçeği”, oyunu tamamlayan yarışmacıların da "Tahta Yürek" ödülü kazanacağı etkinlikte ziyaretçiler eğlenirken hediyeler de kazanabilecekler. 12-14 Şubat günleri arasında gerçekleştirilecek kampanyada toplamda ya da tek seferde 250 TL ve üzeri alışveriş yapan Lucky Card sahipleri fiş ya da faturalarını danışma bankosuna işletip, 1. katta kurulacak olan platformda "Şans Yolu" oyununu oynayabilecek.


Alışveriş ve eğlencenin Atakum'daki adresi Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, birbirinden eğlenceli etkinlikleri, bir gün değil her gün kazandıran Lucky Card'ı ve birbirinden avantajlı hediye kampanyaları ile ziyaretçilerinin alışveriş deneyimlerini eğlence ve avantaja dönüştürmeye devam ediyor.

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