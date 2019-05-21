Atakum'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Atakum'da bulunan Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirilen törenle açıldı.

Okulun konferans salonunda yapılan törene Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Değermenci, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No'lu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mahir Bolgı, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

22 proje katıldı

Törenin açılış konuşmasını yapan Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mahir Bolgı, "Bilim fuarları genç beyinlerin biliminin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Hepimizin bildiği üzere bilim fuarlarının genel amacı öğrenmeye istekli, araştırmacı bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla okulumuz 2018-2019 eğitim öğretim yılında TÜBİTAK Bilim Fuarı'na 10 araştırma, 12 de araştırma ve geliştirme projesi olmak üzere toplam 22 projeyle başvuruda bulunduk. Öğrencilerimizin soru ve problemlerini, günlük hayatla birleştirmelerini sağlayarak etkili ve eğlenceli projeler üretmeleri için katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Atakum'da fuar coşkusu

Atakum'da 7 tane bilim fuarın açılacağını kaydeden Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, "'Çift kanatlı insan yetiştirme' tabiri var. Biz bu tabiri imam hatipler için de kullanıyoruz. Bu kanadın birisi bilim, akademik başarı; diğeri de kendi kültürümüz, değerlerimiz ve ahlakımız. İmam hatip okulları bunların bir arada verildiği okullar. Projenin hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Deveci: “Gurur duydum”

Gençlerin bilime ilgi duymasının ve bilim üretmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise, "Ancak ve ancak bilimin yolunda ve ışığında yürüdüğümüz zaman aydınlık bir geleceğe ulaşabiliriz. Teknolojinin bu denli hızlı gelişimi günlük hayatımızı kolaylaştırdığı gibi, birçok yeni icadın ortaya çıkmasına da öncülük ediyor. Özellikle gençlerimizin henüz ilkokul, ortaokul düzeyinde hayata bilimsel bakabilmesi ve o bilimsel bakış açısıyla üretim yapabilmesini son derece önemsiyorum. Atakum Belediyesi her zaman bilim üreten gençlerimizin yanında yer alacak. Burada çok önemli ve değerli projeler gördüm. Bütün çocuklarımızla da gurur duydum" şeklinde konuştu.

Projeleri tek tek inceledi

Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, öğrencilerin projelerini tek tek inceleyerek, proje sahipleriyle sohbet etti. Ardından okulun içerisinde hazırlanan Ramazan köşesini de ziyaret eden Başkan Deveci, öğrenciler tarafından hazırlanan Hacivat-Karagöz ve meddah gösterisini izledi.