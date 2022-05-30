Atakum'da Türk sanatları mozaiği

Atakum'da “Bağımsızlığa Geçilen Eşik Samsun” sergisi çerçevesinde sanatçılar canlı performans etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte Türk İslam sanatları, güzel sanatlar ve Anadolu el sanatları alanlarında birbirinden özel çalışmalar uygulamalı olarak anlatıldı.

Atakum Belediyesi, Sanat Köprüleri Topluluğu, bir özel okul ve Ondokuz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliği ile düzenlenen “Bağımsızlığa Geçilen Eşik Samsun'' karma sergisi çerçevesinde canlı performans etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önemli sanatçıları Geleneksel Türk sanatlarını tanıtmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde çalışmalarını uygulamalı olarak anlattı. İki gün süren etkinlikte; Türk İslam sanatları, güzel sanatlar ve Anadolu el sanatlarından örnek çalışmalar sunuldu. Vatandaşlar; ahşapçılık, ebru sanatı, çinicilik, resim gibi birçok sanat dalından çalışmayı izleme ve uygulama imkanı buldu. Türkiye genelinde 48 sanatçıyı ve çok sayıda sanatseveri buluşturan etkinlikte geçmişten günümüze Türk sanatları uygulamalı olarak anlatıldı.

Sanatla gönül bağı

Etkinlik çerçevesinde Sanat Köprüleri Genel Koordinatörü Mehtap Araz, Ahşap sanatkarı Suat Yapıcı ile söyleşi gerçekleştirdi. Sanatkar Suat Yazıcı, ahşapçılık sanatının inceliklerini anlattığı konuşmasında, “Bugün bu meslekte geçirdiğim yarım asırdan fazla bir zaman var. Bugünkü şartlarda yeniden meslek seçmek zorunda kalırsam tekrar ahşapçılık eğitimi alacağım bir mesleği gönülden seçerim. Birçok insanın hobileri var. Başka bir işten eziyet çekip para kazanıp, o parayı sarf ederek hobilerini gerçekleştiriyorlar. Ama ahşapla uğraşan insanların bir hobiye ihtiyaçları yok. Zaten bütün işleri hobileri olmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Sanatsal değerlerimizi sevdirmeyi amaçlıyoruz”

Sanat Köprüleri Topluluğu Başkanı Mimar Ufuk Soydemirgil, yurt içinde ve yurt dışında önemli başarılara imza atmış sanatçılarla gerçekleştirdikleri çalışmanın önemine değinerek şöyle konuştu: “Bizim kullandığımız dilin kültür ve sanat dili olarak gözükmesi ile birlikte işlediğimiz konuların amacı sevgi ve barış köprüleri oluşturmaktır. Türkiye'de ve dünyada iyi şeylerin de olduğunu herkese göstermek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yaklaşık kırka yakın sanat dalı ile Türkiye'de ve dünyada sevdamız olan Anadolu'nun milli, kültürel ve sanatsal değerleri ile tarihi zenginliklerinin gün ışığına çıkmasını, bununla beraber sanatımızı ve sanatkarlarımızı tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlıyoruz”