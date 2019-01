Atakum'da vatandaş-belediye iş birliği

Atakum Belediyesi olarak düzenledikleri halk günleri, mahalle ziyaretleri, esnaf buluşmaları gibi programlarla, Atakumluların fikir, talep ve önerilerini dinlediklerini, sorunlara hızlı çözümler ürettiklerini dile getiren Başkan Taşçı, sosyal medyayı da çok etkin kullandıklarını ve buradan kendisine iletilen mesajlara önem verdiğini ifade etti.

Her hafta Çarşamba günü düzenledikleri halk günlerinde belediyeye gelen vatandaşlarla buluşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak başarılı bir belediyecilik sürdürmemizde en büyük pay, Atakumlu hemşerilerimizindir. Gerek gerçekleştirdiğimiz halk günlerinde, mahalle ve esnaf buluşmalarımızda, gerekse sosyal medya üzerinden bize ulaşarak fikir, talep ve önerilerini ileten hemşehrilerimize her zaman kulak veriyor, taleplerini hızla çözüme kavuşturuyoruz. Bu anlamda ulaşılabilir bir belediye başkanı olmayı en büyük sorumluluk olarak görüyorum. 200 bini aşan nüfusuyla, Atakum ilçemizde yaşayan her ferdin sorununu sorunumuz olarak görüyor ve çözüm üretme noktasında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.

5 yıllık görev süreçleri boyunca hayata geçirdikleri 87 projenin her birini vatandaşların talep ve önerilerine göre şekillendirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum hızlı büyüyen ve gelişen bir ilçe. Atakum Belediyesi olarak ilçemizin değişim ve gelişimine öncülük etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Rekor düzeyde artan nüfusumuza hizmet götürürken, bu hizmetlerin asıl sahibi olan Atakumluların fikir ve taleplerine göre şekillendirmeye özen gösteriyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızı da ilçemizin yönetimine dahil ediyor, söz sahibi olmalarına olanak sağlıyoruz. Düşünce, talep ve önerileriyle bizlere destek veren tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Atakum'da sağladığımız vatandaş-belediye iş birliği ile birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.