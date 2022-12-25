Atakum'da vatandaşlar konforlu ulaşıma kavuştu

SBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince Atakum ilçesine bağlı Güzelyurt-Karakavuk, Özören-Erikli, Kayagüney-Taflan Yalı mahalleri grup yollarındaki çalışmaları tamamlandı. Altyapısı da güçlendirilen bölgede Kayagüney-Taflan arasına 3 bin metre beton, Özören-Erikli arasına 4 bin metre sathi kaplama, bin 400 metre beton, Güzelyurt-Karakavuk arasına da 4 bin metre sathi kaplama yol yapılarak vatandaşlar modern yollarla buluşturuldu. Ayrıca yolların genişliği 5 metreden 8 metreye çıkarıldı.

Kayagüney Mahallesi Muhtarı Cüneyt Sağıroğlu, daha önce yolların çamur ve bataklık olduğunu söyledi. Sağıroğlu, “Çukurlardan zıplaya zıplaya ulaşım sağlanıyordu. Yolun bozukluğundan dolayı köye kimse gelmek istemiyordu. Ama şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde yolumuz kaymak gibi oldu. Artık yapılmamış bir yolumuz yok. Çok sıkıntı yaşadık, çamur ve bataklık yüzünden araçlar çıkmıyordu. Şimdi dört dörtlük bir yol oldu, çok büyük hizmet aldık” diye konuştu.

Mahalle sakini Osman Akpınar, “Başkanımız bakanlık yaptığı zamanlardan beri sorunlarımıza kulak veren biriydi. Başkan olunca da aynı şekilde devam etti. Önceki yolumuz iyi değildi çamurdu, dardı. Yan yana geçmek imkansızdı. Ama şimdi çok sağlam konforlu bir yol oldu. Sadece bizim yolumuz değil çevre köylerimizin tamamının yolu çok güzel oldu” dedi.

SBB Başkanı Mustafa Demir ise, “Hemşerilerimiz her şeyin en güzeline layık. Bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlı ve titiz bir şekilde sürdürüyoruz. En büyük motivasyonumuz vatandaşlarımızın memnuniyeti ve duasıdır. Hemşerilerimizi mutlu görünce çalışma şevkimiz daha da artıyor" dedi.