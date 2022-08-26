Atakum'da “Zafer Turu”

Atakum Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl coşkusunu Atakum'un sokaklarına yayacağı “Zafer Turu” ile kutlayacak.

Atakum Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını gerçekleştireceği “Zafer Turu” ile kutlayacak. 30 Ağustos günü saat 17.30'da Atakum Belediyesi önünden başlayacak turda şenlik otobüsü ve marşlar konvoyu yer alacak. Yurttaşlar da özel araçları ile zafer turuna katılabilecek.

Atakum sokaklarında zafer coşkusu

Atakum Belediyesi önünde başlayacak ve kentin sokaklarına bayram coşkusunu taşıyacak “Zafer Turu” etkinliği güzergahı ise Nişantaşı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Karayolları, Alaçam Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi, Yenimahalle Tramvay Durağı, İsmet İnönü Bulvarı, Alparslan Bulvarı, Atakent Bulvarı, Pelitköy Toplu Konutları şeklinde olacak. Etkinliğin son durağı olan Pelitköy Toplu Konutları'nda ise kutlama programı gerçekleştirilecek. DJ Selo'nun performansı ile Atakumlular Zafer Bayramı'nı marşlar eşliğinde doyasıya kutlayacak.