Atakum'dan 600 üreticiye 21 bin fide desteği

Belediye ekipleri, bu kez de Atakum'un kırsal mahallelerinde geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar için ücretsiz olarak domates, biber ve patlıcan fidesi ulaştırdı. Çalışma kapsamında 600 üreticiye 21 bin fide dağıtıldı.

Atakum Belediyesi, ilçede tarım faaliyetleriyle geçimini sağlayan çiftçilerin daha fazla üretim yapabilmesi ve tarımsal üretimin kırsal mahallelerin geneline yaygınlaştırılması için özverili çalışmalarına devam ediyor. Daha önce yüksek kaliteli tohumları kendi arazilerinde dikip çiftçilere ulaştırmak için kolları sıvayan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, bu kez de 600 çiftçiye 21 bin fidan tohumu dağıttı. Fideleri üreticilerle birlikte toprakla buluşturan Atakum Belediyesi ekipleri, kentin tarım yapılan 26 mahallesinde çiftçiyle buluştu.

21 bin fide çiftçiye ulaştı

Atakum'da nüfusun büyük çoğunluğunun tarımla geçimini sağladığı 26 kırsal mahallesi olan Alanlı, Akalan, Aksu, Aslandamı, Ayvalı, Büyükkolpınar, Beypınarı, Çakırlar, Çobanözü, Çobanlı, Çamlıyazı, Elmaçukuru, Erikli, Güney, Kabadüz, Kamalı, Kesilli, Karaoyumca, Karakavuk, Kasnakçımermer, Kulacadağ, Meyvalı, Sarıtaş, Kayagüney, Köseli ve Çatmaoluk Mahallelerinde muhtarlar aracılığıyla fide taleplerini değerlendiren ekipler, temin edilen 21 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesini üreticiye ulaştırdı. Aynı zamanda Atakum Belediyesi'nin Ziraat Mühendisleri de sık sık ziyaret ettiği mahallelerde, fideleri dağıtırken de tarımla ilgili bilimsel verileri üreticilerle paylaşarak sorularını da cevapladı. Çiftçiler, belediyenin desteklerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek ekiplere teşekkür etti.

Toprağın önemini anladık

Kırsal mahallelerde herkesin dikim yapabilmeleri için fide taleplerini karşıladıklarını belirten Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, "Özellikle korona virüs sürecinde tarımın, toprağın ve sağlıklı gıdaya erişimin önemini bir kere daha anladık. Üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanında oluyoruz. Atakum'un tarım noktasında gelişmesine ve üreticimizin tarımla geçinmelerine daha fazla katkıda bulunmaları için projeler üretiyoruz. Özellikle korona virüs sürecinden olumsuz etkilenmiş çiftçilerimiz başta olmak üzere, muhtarlarımızın aracılığıyla üreticilerimizin fide ihtiyaçlarını belirledik ve üreticilerimize ulaştırdık. Aldığımız tepkiler de bizleri çok mutlu etti. Bu yıl 21 bin fideyi ulaştırdık ancak önümüzdeki dikim döneminde daha fazla fideyi çiftçilerimizle paylaşacağız. Üretimin artmasına yönelik çalışmalarımıza yoğun biçimde devam ediyoruz" diye konuştu.