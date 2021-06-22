Atakum'dan aşı seferberliğine destek

Yerinde aşı uygulamasıyla birlikte hem hizmet binasında hem de sahada görevli 250'den fazla personel gruplar halinde aşılanmış olacak.

Atakum Belediyesi personeli, Atakum Kaymakamlığı koordinasyonunda Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Atakum Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü iş birliği ile korona virüsü aşısının ilk dozunu oldu.

Aşı seferberliğine destek

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm çalışanların aşı randevusunun açılması üzerine belediye hizmet binasında gerçekleşen aşılama uygulamasına gönüllü personel katıldı. Hizmet binasında görevli personelle başlayan aşılama çalışmaları yarın ve sonraki günlerde de Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım müdürlüklerinde saha çalışanlarıyla devam edilecek. Türkiye'de başlayan aşı seferberliğine dahil olarak 250'nin üzerinde personelin aşı olacağını belirten Atakum Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Henüz aşı olmamış personelimizin aşı olmasıyla korona virüsü yayılımının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bir an önce normal hayatımıza devam edebilmemiz için bütün Atakumluları da aşı olmaya davet ediyoruz. Yerinde aşı uygulaması için Atakum Kaymakamlığımıza ve Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.