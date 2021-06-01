Atakum'dan vefa

Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Yaklaşık 2 ay önce korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Atakum Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü personeli Mimar Gökhan Öker'in ismi, üzerinde çalıştığı son eseri olan Yenimahalle Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar yerine verilecek.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşen Atakum Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı, korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi'nde sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapıldı. Toplantıda meclis gündemine taşınan 7 maddenin ikisi karara bağlanırken diğer 5 madde görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Mecliste, yaklaşık 2 ay önce korona virüs sebebiyle yaşamını yitiren Mimar Gökhan Öker'in isminin, üzerinde çalıştığı son eseri olan Yenimahalle Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar yerine verilerek anısının yaşatılması oy birliğiyle kabul edildi.

"Hepimize böyle sevgi nasip etsin"

Gündem maddesiyle ilgili konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Biliyorsunuz, bu pazar yerinin düzenleme projesini çizen Plan Proje Müdürlüğünde görevli genç bir arkadaşımız korona nedeniyle vefat etti. Hepimize böyle bir sevgi nasip etsin; hem meslektaşları hem de belediyedeki mesai arkadaşları tarafından sevilen bir arkadaş. Eseri olan projesini kendisinin çizdiği pazar yerine adını verilmesini önerdiler biz de belediye bürokrasisi olarak doğru bulduk. Tekrar mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.