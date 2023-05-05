Atakumlu çiftçiye “kıran” aşısı desteği

Samsun'un Atakum Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde kümes hayvanlarını tehdit eden hastalıklara karşı aşılama çalışması başlattı.

Kırsal kalkınma projeleri kapsamında Atakum'da çiftçiyi destekleyen çalışmalar devam ediyor. Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kentin kırsal mahallelerinde kanatlı hayvanlara yönelik koruyucu aşı uygulaması başlattı.

Ekipler, kümes hayvanlarını yalancı veba veya kıran olarak bilinen newcastle hastalığı ile enfeksiyöz bronşit hastalığına karşı dirençli hale getirmek için her gün farklı bir mahalleyi ziyaret ediyor. Newcastle ve enfeksiyöz bronşit aşılarından oluşan ikili aşıyı gittikleri mahallelerde su ile karıştıran görevliler, ardından çiftçilere teslim ediyor. Vatandaşlar, uzman ekibin tavsiyeleri doğrultusunda sulandırılmış aşıyı tavuk, kaz, ördek gibi kanatlı hayvanlara uyguluyor. “Sağlıklarını korumak ve doğal gıdaya ulaşmak için hayvanlarımızı aşılıyoruz” sloganıyla başlatılan çalışma ile Atakumlu çiftçinin tarımsal faaliyetlerini en verimli bir şekilde yürütmesi hedefleniyor.

Newcastle ya da yalancı veba hastalığı; kanatlı hayvanların solunum, sindirim ve sinir sisteminde tahribat oluşturarak ölümüne neden oluyor. Halk arasında “kıran” olarak tanınan hastalık, çok çabuk bulaşıyor. Başta tavuk olmak üzere kanatlı hayvanlarda görülen enfeksiyöz bronşit ise hayvanlarda solunum sıkıntısına yol açarken yumurta veriminin ve kalitesinin düşmesine neden oluyor.