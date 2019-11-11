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Atakumlu çocuklar kitaba doyacak

Atakum Çocuk Kitap Günleri ile çocuklar kitaba doyacak.

Ayrıca çocuklar birçok konuk ve yazarla buluşacak.


Atakum Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle geleceğin teminatı çocukların daha çok kitap okumaları ve yepyeni kitaplarla bambaşka dünyaları tanımaları için Çocuk Kitapları Günleri düzenliyor. Özel bir kafede açılışı yapılacak Çocuk Kitapları Günlerinde çocuklar eğlenceli, keyifli ve kültürel aktivitelerle dolu bir hafta sonu yaşayacaklar.



Çocuklara masallar


Etkinlik, 12-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Nihat Gökmen, İbrahim Ünsal Uçar, Hasan Yiğit, Fatma Yıldırım, Adil Karagöz, Çiğdem Eker, Yılmaz Erdoğan, Filiz Başaran gibi beğeniyle takip edilen yazarlar, imza günü düzenleyerek çocuk kitapsever ile bir araya gelecek. Ayrıca okul öncesinden sekizinci sınıf öğrencileri yaş aralığına hitap eden etkinlikte, çocuk kitabı yazarı Haldun Açıksözlü, çocuk masalları anlatacak.



Yirmi yayınevi katılıyor


Çocukları konuşma, hikaye anlatma gibi gündelik alışkanlıklarla dil açısından zengin bir şekilde çocuk gelişimini desteklemeyi amaçlayan etkinlikte, ebeveynlere çocuk kitabı seçiminde doğru karar vermesi adına yirmi farklı yayınevinin kitapları okurlarıyla buluşacak.

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