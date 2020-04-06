Atakumlular için evde spor var

Belediyenin sosyal medya kanallarından #EvdeSporVar etiketiyle yayınlanan video eğitim programı büyük ilgi topladı. Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'nin profesyonel spor eğitmenleri tarafından hazırlanan video dersleri takip eden vatandaşlar evlerinde egzersiz yapmaya başladı.

Eğitim videolarında evde yapılabilecek basit egzersiz programları yer alıyor. Videoları tamamen ev koşullarında uygulanabilir şekilde hazırlayan spor eğitmenleri, egzersizlerde yastık gibi ev ortamında kolayca bulunabilecek malzemeler kullanıyor. Spor hareketlerine uygun müziklerin eşlik ettiği videoları izleyebilmek için Atakum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarını takip etmek gerekiyor.