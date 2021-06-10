Atakumlular ‘temiz çevre' için pedalladı

Etkinlikte bisikletseverler pedallayarak doğa ve yaşam alanlarının temizliğine dikkat çekti.

Atakum Belediyesi ile Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) iş birliğinde Çevre Haftası nedeniyle “Temiz çevre, sağlıklı kent için pedal çeviriyoruz” etkinliği gerçekleştirildi. Çobanlı İskelesi'nde başlayan bisiklet turuna Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, EKOBİD üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“Birlikte hareket etmeliyiz”

Doğa ve yaşam alanlarının temizliğine dikkat çekilen etkinlikte konuşan Başkan Yardımcısı Aydın, “Atakum Belediyesi olarak yaşayan tüm canlıların, doğanın düzenini bozmadan, yaşadığımız alanları temiz ve yaşanabilir kılmak için büyük çaba harcıyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız geleceğimizi tükettik. Bu sorumluluklarımızı unutmadan birlikte hareket etmeliyiz. Bu etkinlik bu anlamda çok önemlidir. İklim değişikliklerinin olumsuz sonuçları bizi uyarıyor. Sürdürülebilir bir çevre anlayışını geliştirmeliyiz” diye konuştu.