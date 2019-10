Atakum'u sanat güzelleştirecek

SAMSUN (İHA) – ‘Atakum Edebiyat Şenliği'nin açılışına katılan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Sanatın her çeşidi Atakum'u güzelleştirecek” dedi.

Atakum Belediyesi, Samsun Gazeteciler Cemiyeti, Kuzey Kültür Evi, Edebiyat Nöbeti Dergisi, Kültürlerarası Şiir ve Çeviri Akademisi işbirliğiyle düzenlenen ‘1. Atakum Edebiyat Şenliği', Atakum Belediyesi Yalı Kafe'de gerçekleşti. Atakumluların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sanatçılar ve sanatseverlerle bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Atakum'da bir ilk fakat ilki ile sınırlı kalmayacak ve beş yıl boyunca buna benzer etkinlikler göreceğiz” diyerek Atakum'da kültür ve sanat etkinliklerinin artacağını söyledi.

Başkan Deveci, Atakum'un önemli bir kent olduğunu ama keşfedilmesinin kolay olmadığını, zorluklarının çok fakat iyi taraflarının daha ağır bastığını ifade etti. Deveci, “Atakum, Karadeniz'de eğitim seviyesi en yüksek insanların bir arada yaşadığı bir kent. Diğer yandan Atakum'da Türkiye'de en iyi on üniversiteden biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) var ve 35 bin üniversite öğrencisi bu ilçe sınırları içerisinde yaşıyor. Çoğu ilçede böyle bir olanak yok. Öte yandan sahilimize sahip çıkmamız gereken bir kültürü elde etmemiz gerekiyor. 25 kilometrelik bir sahile sahibiz. Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz sonucunda artık biz de söz sahibi olacağız. Bu sahili hem güzelleştirecek hem de sanatın her çeşidini, özellikle üniversite öğrencileriyle buluşturacak etkinlikler gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki Mayıs ayından itibaren her sokakta bir sanat etkinliği olacak” diye konuştu.

“Kent kültürünün oluşması gerekiyor”

Atakum'da sanatsal aktivitelerin kent kültürü oluşturma konusunda önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Deveci, “Kent kültürünün oluşturulması gerekiyor. Bu kültür, ekonomi ile değil emek, akıl ve dayanışma, sanat ve edebiyat ile oluşur. Kentimizde bunları yapabilecek altyapı var. Bugün, ilk olarak kalmasın. Bunu geliştirelim, bir sokağı trafiğe kapatalım, açık havası sineması izleyelim, tiyatro öğrencilerinin bir oyununu seyredelim ya da farklı sanatsal etkinlikler yapalım. Kentimizin, her değişik mahallesinde, her farklı bölgesinde bu etkinlikleri düzenleyelim. Bu bize dayanışma kazandırır, bilim ve sanat anlamında yetenek kazandırır. Sahilde görüyorum, insanlar birbirine günaydın demiyor. İnsanlarımız spor yapmak için değil, alışkanlık haline geldiği için yürüyor. Eğer biz evimizden çıktığımızda sokakta gördüğümüz ilk insana günaydın diyen bir kent oluşturabilirsek, bu bile başarıdır, dayanışmadır” şeklinde konuştu.

“Birlikte üreten bir yer haline gelelim”

Atakum halkını kurulan Kent Konseyi'nin bir paydaşı olmaya davet eden Başkan Deveci, “Biz bir Kent Konseyi kurduk. Akademik ağırlıklı olsa da siz kent sakinlerimizin de katılmasını istiyorum. Herkes bir grup oluştursun, sinemacılar, tiyatrocular çalışma grubu oluştursun. Kentimizi birlikte çalışan, birlikte üreten bir yer haline gelelim. Ben sanatın barışçıl, aynı zamanda yayılmacı dilinin çok etkili olduğuna ve Türkiye'nin de buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Atakum'da başarılı olacağımıza, Atakum'un tüm ülkeye örnek olabileceğine yürekten inanıyorum. Belediyemizin ne kadar gücü varsa, ben bu konuda seferber edeceğim. Ekonomik olarak daha iyi günlere geleceğiz fakat bu bir bahane değil bu tür etkinlikler para ile yapılmıyor. Bu etkinlikleri, insanlarımız biz varız, bu şehir bizim ve biz bu şehri yaşanabilir kılacağız derse gerçekleştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Şiir ziyafeti

Bircan Çelik, Bülent Karslıoğlu, İrfan Yıldız Beşlioğlu, Mustafa Sezer, Fatma Hatun Esen, Eylem Bayar, Salih Temiz, Hatice Tarkan Doğanay, Serdar Topaloğlu, Zekeriya Çavuşoğlu, Eftelya Koyuncu gibi Karadenizli şairlerin yer aldığı şenlik, şiir ve dinleti ziyafetine sahne oldu. İrfan Yıldız, Celal Karaca, Sermin Şahin ve Bircan Çelik'in 'Taşrada Yazmak, Taşrada Yayımlamak' adlı paneli ile devam eden şenlikte, Anadolu'da yazın mücadelesi veren sanatçılarının sorunları masaya yatırıldı. Ahmet Telli'nin gerçekleştirdiği imza gününün ardından Sezai Sarıoğlu, Emin Şir ve Şenol Morgül şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirdi. Şenlik bitiminde Başkan Deveci, etkinliğe katılım ve desteklerinden dolayı konuklara teşekkür belgesi takdim etti.