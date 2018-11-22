Atakum'un Hobi Bahçeleri hayat kurtaracak

Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Hobi Bahçeleri', vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği bir alan olmasının yanı sıra, doğal afet durumunda da sığınak olarak kullanılacak.

Hobi Bahçelerinin tam dolu vaziyette hizmet verdiğini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Hobi Bahçelerinde vatandaşlara 2 oda, mutfak ve banyodan oluşan 23 metrekarelik konteyner ve önünde 35 metrekarelik bahçe alanı sunduklarını söyledi.

Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projelerle Atakum'un gelişim ve değişimine yön verdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum'un her türlü ihtiyacı için planladığımız çalışmaları, bir bir hayata geçirdik. Hobi Bahçeleri de vatandaşlarımızın boş vakitlerini değerlendirebildiği, toprakla meşgul olarak stres attığı ve huzurlu anlar geçirdiği, doğayla iç içe güzel bir alan olmasının yanı sıra, şehrimizde yaşanabilecek herhangi bir afet durumunda da vatandaşlarımızın güvenle sığınabileceği bir mekan olarak kullanılacak. Bu yönüyle ihtiyaç duyulduğunda hayat kurtaracak olan Hobi Bahçelerini Atakum'a kazandırmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

Hobi Bahçelerinin Van depreminde kullanılan konteynerlerle oluşturduğunu kaydeden Başkan Taşçı, “Van'da meydana gelen depremin ardından kullanılan konteynırları, Samsun Valiliği ile düzenlediğimiz protokol sonrası Atakum'a getirerek hobi bahçeleri projesine hayat verdik. Atakumlulara, hızla büyüyen ve gelişen kentimizin yoğunluğundan uzak, ormanla iç içe, kendi sebze ve meyvelerini yetiştirme imkanı bulabilecekleri bir alan kazandırdık. İçerisinde banyo, tuvalet, mutfak ve oturma odası bulunduran konteynerlere ilgi de çok büyük. Her biri küçük birer ev niteliğinde olan hobi bahçelerinin sakinleri, burada sebze ve meyve ekip, ormanın tadını çıkarıyor” diye konuştu.