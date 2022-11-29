Atakum'un ikinci Halk Yem Evi açıldı

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin önemli kırsal kalkınma projeleri arasında yer alan Halk Yem Evi'nin ikincisi Alanlı Mahallesi'nde açıldı. 2020 yılında Samsun'da ilk defa Atakum'un Taflan Mahallesi'nde kurulan tesis sayesinde her geçen gün artan yem maliyetleri karşısında çiftçileri destekleyerek kırsal mahallelerdeki üreticilerle dayanışma örneği gösterildi.

“Yüzde 40 avantaj sağlıyor”

Taflan'da 2020 yılında faaliyete geçen Halk Yem Evi'nde 450 ton yem üretildiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Piyasadan aldığınız buğday, arpa, mısırı oranlayarak karıştırıyoruz ve hayvanların yiyebileceği sağlıklı yem üretiyoruz. Halk Yem Evleri'nden yararlanan komşularımız yüzde 30-40 oranında avantaj sağlamış oluyorlar. İçinde bulunduğumuz koşullarda bunlar önemli rakamlar. Yerel yönetimler bölgesel kalkınmanın bir yolunu bulmalı. Biz de bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Sizleri ceviz fidanı dikmeye teşvik ediyoruz. Bu bölgelerin kendi buğdayları olan ıza ve karakılçık buğdayını üretmeniz için destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılışa mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.