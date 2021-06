Atakum'un parklarına 30 bin çiçek

Atakum Belediyesi'nce parklara 30 bin çiçek dikilerek rengarenk hale getirildi.

Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz çalışmalarını sürdürüyor. Kentin parklarında önce onarım çalışması gerçekleştiren ekipler ardından çiçek dikimi yaptı. Belediyeye ait serada fideden yetiştirilen 30 bin adet çiçekle kentin parklarına renk kattı. Belirlenen çalışma takvimi ile her gün kentin farklı noktalarındaki parkları güzelleştiren ekipler, öncelikle yeşil alanlardaki çimleri biçiyor. Park ve çevresindeki yaya yollarında zemin döşemelerinin aralarında uzayan otlar temizleniyor. Peyzaj mühendislerinin projelendirdiği çiçeklendirme alanları kazılarak toprak havalandırılıyor. Parkları rengarenk bir görünüme kavuşturan çiçeklerin uzun ömürlü olması için bitki besinlerinin eklenmesi ile toprak dikime hazır hale getiriliyor. Son olarak da Atakum Belediyesi'ne ait serada viyol adı verilen kapların içerisinde yetiştirilen çiçekler parklara dikilerek can suyu veriliyor. Toprak hazırlığı ve çiçek dikimi sırasında ekiplere eşlik eden peyzaj mühendisleri, gerçekleştirilen çalışmalara sahada yön veriyor. Atakumluların açık havada sıkça vakit geçirdiği parklarda haftanın her günü titizlikle çalışmalarını sürdüren ekipler, bu defa yaz bitkilerini toprakla buluşturdu. Atakum Belediyesi'ne ait serada fidelerden yetiştirilen 30 bin adet çiçek kentin parklarındaki yerlerini aldı. Kente estetik güzellik katan çiçekler vatandaşları da memnun ederken, park ziyaretçileri belediye emekçilerine teşekkür etti.