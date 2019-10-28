Atatürk Anıtı 29 Ekim'e hazır

Samsun'un simgesi Atatürk Heykeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazır hale getirildi. Anıt, vinç yardımıyla yıkandı.

İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan Onur Anıtı, Samsun Valisi Kazım Paşa tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e 1927 yılında sipariş edildi, aynı yıl 19 Mayıs günü kaidenin resmi temel atma töreni yapıldı, 1928 yılında Viyana'da başlayan heykelin yapım süreci 1931 yılında sonlandı ve heykel kaidesine 29 Ekim 1931 tarihinde dikildi. 88 yıl önce dikilen heykel, bugün sabah saatlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından sepetli vinç yardımıyla yıkanarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazır hale getirildi.