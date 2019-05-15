İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk giysileri podyuma çıkıyor

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü’nün Atatürk giysilerinden esinlenerek özel olarak hazırladığı koleksiyon 16 Mayıs Perşembe günü podyuma çıkacak.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün Atatürk giysilerinden esinlenerek özel olarak hazırladığı koleksiyon 16 Mayıs Perşembe günü podyuma çıkacak.


Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 16 Mayıs Perşembe günü, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında, anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapacak.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün askeri ve sivil yaşamı içinde giymiş olduğu üniforması ve diğer kıyafetleri esas alınarak kadın giyimine uyarlanan koleksiyonun sergileneceği etkinliğin galası 15 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde, gösteri ise 16 Mayıs Perşembe günü Piazza'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.


Buz Pistinde gerçekleşecek defilede, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından büyük bir özenle hazırlanmış giysiler arasında, Atatürk´ün öğrencilik yıllarından başlayarak, hafızalardaki en şık giysileri yer alacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.