Atatürk giysileri podyuma çıkıyor

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün Atatürk giysilerinden esinlenerek özel olarak hazırladığı koleksiyon 16 Mayıs Perşembe günü podyuma çıkacak.

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 16 Mayıs Perşembe günü, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında, anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün askeri ve sivil yaşamı içinde giymiş olduğu üniforması ve diğer kıyafetleri esas alınarak kadın giyimine uyarlanan koleksiyonun sergileneceği etkinliğin galası 15 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde, gösteri ise 16 Mayıs Perşembe günü Piazza'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Buz Pistinde gerçekleşecek defilede, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından büyük bir özenle hazırlanmış giysiler arasında, Atatürk´ün öğrencilik yıllarından başlayarak, hafızalardaki en şık giysileri yer alacak.