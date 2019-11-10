Atatürk OMÜ'de sevgi ve hasretle anıldı

Milli Mücadele'nin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) anıldı.

Modern Türkiye'nin mimarı Atatürk, vefatının 81. yılında, Milli Mücadele'nin başlangıç tarihinin adını taşıyan ve yaşatan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Üniversite Senatosu tarafından yapılan törenle anıldı. OMÜ Kurupelit Yerleşkesi'nde düzenlenen törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Senato Üyeleri, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler katıldı.

Yerleşkedeki tören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından Atatürk'ün ebediyete irtihal ettiği saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi.

“Hatırlamak ve hatırlatmak için buradayız”

Anma töreninde üniversite adına kürsüye davet edilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, “Türk istiklal mücadelesinin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, mümtaz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ü, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde rahmetle, şükranla hatırlamak ve hatırlatmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz.Atatürk'ün Anadolu'yu merkez bilerek oluşturduğu MilliMücadele fikri İstanbul'da doğmuş, Samsun'da olgunlaşmış, Amasya'da ise uygulanmaya başlanmıştır. Değerli bir asker, üstün nitelikleri olan bir kumandan, mümtaz bir devlet adamı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘En büyük eserim' dediği bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti ile bütün dünyanın hayranlığını kazandı. Türk insanının geleceğe güvenle bakması ve Türkiye'nin her alanda yücelmesi için özveriyle çalışan Büyük Önder, milletimizin onurlu bir millet olarak dünyada saygın bir yer edinmesini sağladı. Türkiye Cumhuriyeti, bugün de iç ve dış düşmanlarının bitmek bilmeyen oyunlarına karşın kuruluş ideallerine bağlı kalarak, daha itibarlı ve daha güçlü bir ülke olma yolunda hızla ilerleyerek bölgesinde barış ve istikrarın savunuculuğunu azim ve kararlılıkla sürdürüyor” dedi.

Konuşmasında Atatürk'ün liderlik vasıflarına işaret eden Prof. Dr. Kuran, şunları söyledi:

“Atatürk, sadece Türklere değil, mazlum milletlere de rehberlik etti. Kazandığı Kurtuluş Savaşı ve gerçekleştirdiği devrimlerle dünyanın mazlum milletlerine de yol gösterici olan Atatürk'ün fikirleri, aradan geçen yıllara rağmen geçerliliğini korumaya devam ediyor. Özgürlüğümüzü, üzerinde şerefle ve gururla yaşadığımız vatanımızı huzurunda bulunduğumuz bu büyük lidere borçluyuz. Kurtuluş'un önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, fikirleriyle yolumuza ışık olan yüce önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını, Millî Mücadele kahramanlarını, Cumhuriyetimizin yaşatılmasını canı pahasına sağlayan aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum.”