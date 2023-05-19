Atatürk'ü temsil eden bayrak karaya çıktı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk'ün Samsun'a ayak basışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarıldı.

Kutlamalar, saat 07.45'te Atatürk Anıtı'nda başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Anıttaki törenin ardından Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi.

Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımını attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarıldı. Burada 2 denizci ve 2 karacı asker ile birlikte 1 denizci subay, 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı nezaretinde 5 izciye teslim edildi.

Törende konuşma yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak milli mücadele başlatışının 104. yılını kutlamanın gururunu hep birlikte bugün bir kez daha yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919 tarihi milletimizin makus tarihini değiştirerek bağımsız bir devlet ve özgür bir millet olarak tarih sahnesinde yeniden yer almamızı sağlayan önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bundan 104 yıl önce bugün Bandırma vapuruyla tam da bu noktadan Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ebediyete kadar hür yaşayacak olan milletimiz için kurtuluş meşalesini yakmıştır. Şimdi o tarihi anı adeta yeniden yaşıyormuşçasına coşku ve gururla, şanlı Türk Bayrağımızı temsili olarak karaya çıkarttık. Vatan topraklarımızın üzerinde ilelebet gururla dalgalanacak olan şanlı bayrağımız gelecek nesillerimize ilham vermeye devam edecektir” dedi.