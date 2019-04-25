Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yıl etkinlikleri

SAMSUN (İHA) – Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 100 öğrenci, Harp Akademisi öğrencileri ve akademisyenler Samsun'a çıkarma yaptı.

Türkiye'deki iç denetim profesyonellerinin meslek örgütü olan Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün iki yılda bir Cumhuriyet tarihinde önemli rol oynayan şehirlerde düzenlediği “güneş ufuktan gelecek umuttan doğar” temalı “Gelecek Zirvesi”, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gerçekleşiyor.

Heyet çiçeklerle karşılandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen zirve kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 100 öğrenci, Harp Akademisi öğrencileri, akademisyenler, iş ve sanat dünyasının önemli isimleri 23 Nisan tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın tahsis ettiği “Bayraktar” tipi çıkarma gemisi ile İstanbul Tuzla'dan yola çıkarak Samsun'a geldi. Gelen heyet Tütün İskelesi'nde OMÜ Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Atatürk Anıtı'na kadar yürüdüler

Tütün İskelesi'nde hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından heyet 19 Mayıs Lisesi Bando Ekibinin de eşlik ettiği yürüyüşle Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Burada düzenlenen tören ile Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Murat Çağlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra açıklamalarda bulunan Çağlar, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitleri anmak için Samsun'da olduklarını söyledi. Çağlar'ın konuşmasının ardından heyet Bandırma Vapuru'na ziyarette bulundu.

Etkinliklere ayrıca, Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun, OMÜ Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yetkin Bulut, OMÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı ve aynı zamanda organizasyonu düzenleme komitesi başkanı Doç. Dr. Erdal Yılmaz katıldı.

Heyet 26 Nisan'da OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gün boyunca konuşmalar, paneller, sunumlar ve gösteriler düzenleyecek. 27 Nisan'da ise, fabrika gezisi, tarihi ve kültürel geziler ile sosyal program gerçekleştirecek. Zirve ile, ülkenin geleceği olan üniversite öğrencilerinin geleceğe daha donanımlı olarak hazırlanmalarını sağlamak, küresel alanda rekabet edebilecek yetkinlikte yetişmelerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.