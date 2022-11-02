Atığını getiren hem parasını hem de kuponunu aldı

Samsun'da İlkadım Belediyesi, atık toplama aracına dönüştürdüğü 2 otobüsle her gün 2 mahalleye gidip vatandaşların geri dönüşüm atıklarını alıyor. Oldukça rağbet gören projede atığını getiren vatandaşlara 5 kilo başına 1 adet hediye çeki verilmeye başlandı.

İlkadım Belediyesi, ilçede atık oluşumunu en aza indirmek amacıyla "Getir Atığını, Al Harçlığını Projesi" hazırladı. Ambalaj atıklarının, cam atıklarının, atık pillerin, mahallelerden toplanması için özel olarak hazırlanan 2 adet mobil atık aracı (ATOM), proje çerçevesinde her gün daha önceden ilan edilen 2 mahalleye giderek vatandaşların geri dönüşebilecek atıklarını kabul ediyor. Atıkları tartılan vatandaşlara, atıkların ağırlığının karşılığı kadar nakit para makbuz karşılığında kendilerine anında veriliyor.

ATOM otobüsü bugün Kalkancı Mahallesi'nde geri dönüşecek atıkları topladı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, projeye destek veren vatandaşlara yeni bir müjdeden bahsetti. Yeni müjdeye göre atık getiren her vatandaş 5 kilo atık başına 1 adet hediye kuponu kazanacak. Bu kuponlar sayesinde her hafta çekilişi kazanan 50 kişiye 500 TL'lik alışveriş çekilişi verilecek. Yenilik çerçevesinde ilk atık getiren vatandaşa 15 kilo atık karşılığı 3 adet kupon veren Başkan Necattin Demirtaş, bol şans diledi.

“Her hafta 50 kişiye 500 TL'lik alışveriş çeki verilecek”

Çekiliş sonucu her hafta 50 kişinin alışveriş çeki kazanacağını ifade eden Başkan Necattin Demirtaş, “Getir Atığını, Al Harçlığını Projesi dahilinde atık toplama merkezini kurarak uygulamaya koyduk. Bugün Kalkancı Mahallesi'nde aynı uygulamayı devam ettirerek, vatandaşların atığını topluyoruz. Piyango şirketi ile anlaşma yaptık. İşi büyüttük, bundan sonra atık getiren vatandaşlara kupon vereceğiz. Her hafta noter huzurunda çekiliş yapacağız. Kazanan 50 kişiye 500 TL'lik alışveriş çeki vereceğiz. Eğer ilgi fazla olursa hediyeyi daha da büyüteceğiz. Ve Sürpriz bir hediye daha vereceğiz” dedi.

“Şehrin belli noktalarında sabit atık toplama merkezleri olacak”

Gezici atık toplama merkezlerini sabit merkezler ile destekleyeceklerini de belirten Başkan Demirtaş, “Proje ile amacımız; geri dönüşüm konusunda vatandaşlarda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımız, doğaya bırakılacak atıkları milli ekonomiye geri kazandırıyorlar. Şu anda 2 adet mobil otobüsümüz ilçemizi gezerek atık topluyorlar. Bundan sonraki süreçte şehrin belli noktalarında sabit atık toplama merkezleri de kuracağız. Bu sistemi hareketli olduğu gibi sabit merkez ile de deneyeceğiz. Sabit merkezlerde bir kirli görüntü yaşanmaması için birkaç merkezde uygulamayı deneyip, sonrasında çoğaltabiliriz. Hedefimiz; geri dönüşümün önemini toplumun en ücra köşesine kadar duyurmak” diye konuştu.

“Hedefimiz; doğaya hiç atık bırakmadan geri dönüşüme kazandırmak”

Tüm atıkları geri dönüşüme kazandırmak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Necattin Demirtaş, “Hedefimiz doğaya atılan geri dönüşüm atıklarının yüzde 90'nına kadarını toplamak. Gelişmiş ülkelerde geriye dönüşecek malzemelerin yüzde 10'nu yakıyorlar geri kalanını da doğaya bırakmıyorlar. İlçemizde depo sahasından biz de vatandaşlar da şikayetçi. Koku ve pislik yapıyor. İlerleyen zamandaki hedefimiz doğaya hiç çöp bırakmadan, geri dönüşüme kazandırmak. Bir taraftan bu yiyecek atıklarını kompost yapma çalışması yürütüyoruz. Özellikle pazar yerlerinden toplanan atıkları kompost yaparak gübre yapacağız. Geri dönüşüm konusunda emeği geçen tüm halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

ATOM araçlarına atık getiren vatandaşlar ise önceden topladıkları atıkları teslim etmekte zorluk yaşadıklarını, mobil atık toplama aracı sayesinde biriktirdikleri atıkları anında verip, parasını nakit olarak aldıkları için çok mutlu olduklarını söylediler.

Atıklara kilo başına verilen nakit para

Vatandaşlar, atıklardan kilo başına kartonda 1,30 TL, kitapta 2 TL, pet şişede 6 TL, naylonda 4 TL, plastik ve karışıkta 3 TL, hurdada 3.5 TL, siyah kasada 2 TL, atık yağda 5 TL, içecek kutusunda 10 TL ve cam şişede 0.10 TL nakit para alıyorlar.