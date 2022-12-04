Atık getiren 50 aileye 500 liralık alışveriş çeki

İlk çekiliş ise 5 Aralık'ta yapılacak.

İlkadım Belediyesi ATOM otobüsüne yalnızca atıkları getirenlerin katılabileceği çekilişte her ay 50 aileye 500 TL değerinde toplam 25 bin TL'lik alışveriş çeki verileceği belirtildi. ‘Sıfır Atık' hedefine ulaşabilme adına İlkadım'da başlatılan çalışmalarda ATOM otobüsünün büyük önemi olduğuna değinen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Toplumumuzun bu konuya olan dikkatini artırmak adına kâğıt, plastik, metal, cam, atık pil, bitkisel atık yağ olmak üzere farklı türde atığı biriktirerek getiren vatandaşlarımız 'Getir Atığını Al Harçlığını' kampanyasıyla atıklarını kazanca dönüştürecek. Böylelikle hem ev hem de milli ekonomiye katkı sağlıyorlar. Piyango idaresi ile yakın zamanda görüşme yaptık, atığını getiren vatandaşlara çekiliş bileti vereceğiz. Yapılacak çekilişle her ay 50 ailemize 500 TL değerinde alışveriş çeki takdim edeceğiz” dedi.

İlk çekilişin 5 Aralık Pazartesi günü yapılacağını söyleyen Demirtaş, yıl sonundaki büyük çekilişle atığını getiren vatandaşların otomobil, buzdolabı ve televizyon gibi birçok hediyeyi kazanma fırsatı bulacağını sözlerine ekledi.