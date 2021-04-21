Atık materyallerle yapılan çalışmalarını sanal sergide tanıttılar

Samsun Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ortağı olduğu 7'si Türkiye 1'i Azerbaycan olmak üzere toplam 9 ortak okul, “Çevreci Okullar Benim Bi Dünyam” eTwinning projesi kapsamında yapılan tasarımları sanal sergi ile tanıttı.

“Çevreci Okullar Benim Bi Dünyam” eTwinning projesi kapsamında ülke genelinde yapılan çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yürütülen projenin etkinlikleri içerisinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından ‘'İklim Değişikliği ve Su Kaynaklarımız" başlıklı çevrim içi seminer gerçekleştirildi. Seminerin moderatörlüğünü UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nizamettin Kazancı gerçekleştirirken, UTMK Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi ve UTMK Hidroloji İzleme Grubu Üyesi Doç. Dr. Koray Yılmaz konuya ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

Proje kapsamında paydaş okulların öğrencileri ile yapılan bir başka etkinlikte ise geri dönüşüme dikkat çekmek için, kullanılmayan atık kumaşlar ve kıyafetlerden alışveriş çantaları tasarlandı. Öğrencilerin hazırladıkları çantaları pandemi koşulları nedeniyle sanal sergi oluşturarak tanıttılar. Tasarladıkları çantaları kullanmaya başlayan öğrenciler, yaptıkları bu çalışmayla, çevreye daha az plastik atık göndermenin önemine bir kez daha dikkat çekmiş oldu.

“Doğamızı korumayı güzelleştirmeyi hedefledik”

Geri dönüşümle ilgili bu projede öğrencilerle beraber çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çocuk Gelişim Öğretmeni Rabia Gülcan Şen, ”Dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün doğal kaynaklarımız azalmaktadır. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük sorunlarından biri olan küresel ısınma ve buna bağlı olarak gelişen küresel iklim değişikliğinin farkına varıp doğa dostu alışkanlıklar kazandırma ve doğal kaynakların verimli olarak kullanılması konusunda adımlar atarak, hem doğayı, hem kaynakları korumak, enerji tasarrufu sağlamak, atık miktarını azaltmak gibi etkinliklerin yanı sıra çere kirliliğini azaltmak amacıyla atık malzemeleri geri dönüştüreceğimiz etkinlikler de yaparak öğrencilere çevre bilinci kazandırıp tasarruflu olma farkındalığını amaçlamaktayız. Geri dönüşümle ilgili öğrencilerimizin bilinçlenmelerini sağlamak adına birlikte konuyla ilgili alışveriş çantası çanta yapımı gibi ürünler ortaya çıkardık. Projemizde doğamızı korumayı güzelleştirmeyi hedefledik. Bu proje öğrencilerimize çok şey kattı. Atık konusunda artık çok daha bilinçliler. Nelerin çöp olduğunu nelerin olmadığını artık iyi biliyorlar. Bu projede yer almak çok güzeldi” diye konuştu.