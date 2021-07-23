Atıklar sıfırlandı, ağaçlar kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinde uyguladığı çalışma ile 26 ayda 23 bin ton kağıdın geri dönüşümüyle 380 ağaç kesilmekten kurtuldu. 607 bin 394 metreküp de su tasarrufu sağlandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir,"Sıfır Atık Projesi kapsamında 26 ayda sağlanan dönüşümle önemli bir tasarruf elde ettik. Büyükşehir olarak bu konudaki kararlılığımız devam edecek” dedi.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesi ile çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne verdiği destek kapsamında tüm bina ve yerleşkelerine sıfır atık kumbaraları yerleştirerek atıkları kaynağında ayrıştırdı.

Büyük tasarruf

Ardından çevre kirliliğinin önlenmesi, bertaraf tesislerinin ömrünün uzatılması, atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ve ekonomiye katma değer sağlanması bakımından yaptığı çalışmalarla tüm yerel yönetimlere örnek oldu. Sıfır atık konusunda sergilediği performans ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 8 birimi ‘Sıfır Atık Belgesi' alan Samsun Büyükşehir Belediyesi 26 ayda atıkları kaynağında ayrıştırarak toplanan 23 bin 228 ton kağıt ile 380 ağacın kesilmesini önledi. Ayrıca 607 bin 394 metreküp de su tasarrufu sağlandı.

Çevre duyarlılığından asla taviz yok

Tüketimin hızla arttığını, kaynakların sınırlı olması nedeniyle israfın önlenmesinin de büyük önem taşıdığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sıfır Atık Projesi'nin amacına ulaşması için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getirerek, “Sıfır Atık Projesi kapsamında 26 ayda sağlanan dönüşümle önemli bir tasarruf elde ettik. Büyükşehir olarak bu konudaki kararlılığımız devam edecek. Doğa ve çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz vermeden geleceğe daha yaşanabilir bir Samsun bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimizdeki kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atık oluşumunun önlenmesi ya da minimize edilmesi ve oluşan atığın toplanarak geri kazanımını sağlamak adına çalışmalarımız devam edecek. Tüm hedefimiz gelecek nesillerimize yemyeşil nefes alınabilir bir Samsun bırakmak" diye konuştu.