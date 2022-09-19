Atıkların çiçeği dönüştüğü projeye ödül

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 'Atıklarımız Çiçeğe Dönüşüyor Projesi', Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 13'ncüsü düzenlenen 45 üye belediyenin 143 projeyle başvurduğu ‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Avdan Enerji ortaklığı ile Katı Atık Düzenli Depolama Sahası yanına çevreci sera kuruldu. Serada hayata geçirilen ‘Atıklarımız Çiçeğe Dönüşüyor Projesi' de 'Sağlıklı Çevre' kategorisinde jürinin değerlendirmesi sonucu ödüle layık görüldü.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çevreye duyarlı, doğaya saygılı ve nefes alınabilen bir Samsun için çalışıyoruz. Projemiz, 'Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda ödül kazandı. Projede emeği geçen ekip arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.

Çöp sahasına kurulan seranın 2 milyon 800 bin adet fide yetiştirme kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Başkan Demir, "Çöplerden elektrik elde ediyoruz. Onun sonucu oluşan atığı Samsun'un arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurlarında kullanıyoruz. Yine onun sonucunda ortaya çıkan daha düşük kalorili ısıyı seracılık faaliyetinde şehrimizi güzelleştirmede kullanıyoruz. Sadece şehrimizde değil yetiştirdiğimiz çiçekleri bölge illere de göndererek bütçemize ciddi bir gelir sağlıyoruz. Türkiye'ye örnek çok verimli bir proje oldu. Evlerde düşünmeden attığımız organik atıklar şehrimizi süsleyen çok güzel çiçeklere dönüştü. Örnek projemiz ödül ile de taçlandı" diye konuştu.